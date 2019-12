Hans-Christian Dirscherl

Medion startet die kostenlose Betaphase seines neuen Spiele-Streamingdienstes. Mit Spielen wie Lego Star Wars – The Complete Saga, Furi, The Flame in the Flood oder Grid und Agatha Christie – The ABC Murders.

Vergrößern Medion startet Gratis-Beta seines neuen Spiele-Streamingdienstes © Medion

Medion steigt mit Medion Erazer Cloud Gaming in den Markt der Spiele-Streamingdienste ein. Heute (19.12.2019) beginnt der Rollout der Beta-Phase von Medion Erazer Cloud Gaming für alle vorregistrierten Nutzer, die sich vorab auf der Gamescom, IFA oder online dafür registriert hatten. Der Spiele-Streamingdienst wird während der Beta-Phase kostenlos sein.

Medion kooperiert bei dem neuen Gaming-Streamingdienst mit Gamestream. Der neue Cloud-Gaming-Abo-Dienst (Gaming as a Service) soll sich besonders an Freizeit- und Gelegenheitsspieler richten. Alle Spiele werden dabei von Servern gestreamt, die von Gamestream betrieben werden und auf der Intel-Xeon-Architektur basieren. Die Spieler müssen also keine Spieledateien herunterladen oder Updates installieren – das kennt man so auch schon von anderen Spiele-Clouddiensten.

Voraussetzung sind allerdings eine ausreichend schnelle Internetverbindung mit mindestens 16 Mbp/s (ausreichend für 720p/50fps während der Beta-Phase, später 1080p/50fps) und natürlich ein Rechner. Dieser muss allerdings kein spezieller Hochleistungs-Gaming-PC sein, da ja die Rechenleistung für die Spiele von den Servern kommt.

Medion verspricht eine Mischung aus Action-Titeln und familienfreundlichen Spielen. Eltern erhalten außerdem die Möglichkeit, bestimmte Spiele mit einer Kindersicherung zu versehen.



Während der Beta-Phase werden 20 ausgewählte Spiele ausschließlich auf dem PC bei einer Auflösung von 720p und 50fps verfügbar sein:

Lego Star Wars - The Complete Saga

Pankapu

Toybox Turbos

Yono and the Celestial Elephants

Anarcute

Disney Epic Mickey 2: The Power of Two

Disney Universe

Disney Pixars Cars 2 Disney Interactive

Bombslinger Mode4/Plugin

Agatha Christie - The ABC Murders

Syberia 3

MXGP - The Official Motocross Videogame

Furi

Grid Autosport

Outcast Second Contact

The Flame in the Flood

Among The Sleep Krillbite Studio

Blazblue: Calamity Trigger H2



Steredenn Binary Stars Plug In Digital

Striker's Edge Dear Villagers



Während der Beta-Phase will Medion die Cloud-Gaming-Technologie von Nutzern und Experten bewerten lassen. Zu diesem Zweck wird Medion Feedback einholen, sowohl zur Technik als auch zu den angebotenen Inhalten. Nach Auswertung der Rückmeldungen wird Medion Erazer Cloud Gaming dann voraussichtlich im ersten Quartal 2020 für alle Nutzer erhältlich sein, dann auch mit einer Auflösung von bis zu 1080p und 50fps. Zum Start sollen zirka 50 Titel sofort spielbar sein, wobei die Spieleauswahl stetig erweitert wird.



Preis: Nach der finalen Freigabe voraussichtlich im ersten Quartal 2020 wird Medion Erazer Cloud Gaming 9,99 Euro im Monat kosten. Im Rahmen eines Probemonats können Sie den Dienst kostenlos ausprobieren. Das Abo ist monatlich kündbar.



Unterstützte Plattformen: Medion Erazer Cloud Gaming kann während der Beta-Phase nur auf dem PC genutzt werden. In der finalen Version sollen dann auch Android-, macOS- und iOS-Geräte sowie Smart-TVs und Set-Top-Boxen hinzukommen.



Magenta Gaming: Spiele-Streamingdienst der Telekom startet am 24. August



Google Stadia: Alle Infos zum neuen Game-Streamingdiens t



Project xCloud: Microsofts Spiele-Streamingdienst startet 2020



Amazon plant wohl eigenen Game-Streamingdienst



Zocken bis zum Umfallen: Spiele-Flatrates im Überblick