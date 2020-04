Medion-Saugroboter ab 20. April bei Aldi im Angebot

Denise Bergert

Der Medion Saugroboter MD 19500 ist ab 20. April zum Preis von 111 Euro bei Discounter Aldi Nord im Angebot.

Vergrößern Der MD 19500 kostet bei Aldi Nord 111 Euro. © Medion

Das Einsteiger-Modell MD 19500 aus der Saugroboter-Familie von Medion ist ab 20. April 2020 bei Discounter Aldi Nord erhältlich . Der Angebotspreis liegt bei 111 Euro. Der runde Haushaltshelfer misst 30 Zentimeter im Durchmesser und 8 Zentimeter in der Höhe. Er bringt 2 Kilogramm auf die Waage.

Das intelligente Navigationssystem im MD 19500 greift auf Gyro-Technik zurück und reinigt den Boden Bahn für Bahn. Der zu reinigende Raum wird dabei in mehrere Quadrate aufgeteilt, die das Gerät systematisch abfährt. Gestartet wird der Saugroboter entweder über einen Knopf direkt am Gerät oder über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung. Der Saugroboter verfügt über einen Motor und zwei Bürsten, die Haare, Staub und Pollen in einem herausnehmbaren Schmutzbehälter mit 0,3 Litern Fassungsvermögen aufnehmen.

Mehrere Sensoren sorgen für einen geringen Abstand zur Wand. Hindernisse wie Möbel oder Treppen erkennt der MD 19500 damit ebenfalls. Mit einer Höhe von nur 8 Zentimetern passt der kleine Helfer sogar unter so manches Sofa. Der MD 19500 hat eine Betriebszeit von rund 90 Minuten. Ist der integrierte Akku leer, fährt der Saugroboter selbständig zurück zur Ladestation. Ein Ladevorgang dauert rund viereinhalb Stunden. Dann ist der MD 19500 wieder einsatzbereit.

Die besten Saugroboter im Test: Marktüberblick und Kaufberatung 2020