Mediensucht bei Kindern durch Pandemie gestiegen

Denise Bergert

Einer Studie zufolge haben Social-Media- und Computerspielsucht während der Corona-Pandemie bei Kindern und Jugendlichen zugenommen.

Vergrößern Die Smartphone-Nutzung hat während der Pandemie bei Kindern und Jugendlichen zugenommen. © LG

Aufgrund der Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie in diesem und im vergangenen Jahr, hat die Social-Media- und die Computerspielsucht bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland zugenommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Untersuchung , die das Deutsche Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ) im Auftrag der DAK erstellt hat.



Unter den 10- bis 17-Jährigen sei der Studie zufolge bei vier Prozent ein sogenanntes pathologisches Nutzungsverhalten zu erkennen. Die Zahl der an Computerspielsucht erkrankten Kindern und Jugendlichen stieg im Vergleich zu 2019 von 144.000 auf 219.000 im Jahr 2021. Bei Social-Media-Sucht verhalten sich die Zahlen ähnlich. Hier ließ die Studie einen Anstieg von 171.000 im Jahr 2019 auf 246.000 im Jahr 2021 erkennen.



„Der Anstieg der Mediensucht ist vor allem auf die wachsende Zahl pathologischer Nutzer unter den Jungen zurückzuführen,“ erklärt Studienleiter Rainer Thomasius vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Folgen von Mediensucht können unter anderem ein verschobener Tag-Nacht-Rhythmus sowie die Vernachlässigung von Freunden, Familie und anderen Aktivitäten sein. „Da persönliche, familiäre und schulische Ziele in den Hintergrund treten, werden alterstypische Entwicklungsaufgaben nicht angemessen gelöst. Ein Stillstand in der psychosozialen Reifung ist die Folge“ , so Thomasius.