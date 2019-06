René Resch

Schnäppchen-Jäger aufgepasst: Mediamarkt "verschenkt" an diesem Wochenende wieder die Mehrwertsteuer.

Vergrößern Mediamarkt schenkt Ihnen die Mehrwertsteuer! © Mediamarkt

Mediamarkt bringt eine beliebte Aktion zurück und schenkt Ihnen die Mehrwertsteuer. Ab Donnerstag, den 20. Juni 2019 ab 22 Uhr, startet der Pre-Sale der Aktion für Mediamarkt-Clubkunden im Onlineshop. Zwei Stunden später, also ab Freitag, den 21. Juni um 0 Uhr beginnt die Aktion dann regulär für alle Kunden. Bis Samstag, den 22. Juni um 23:59 Uhr haben Sie Zeit um auf Schnäppchenjagd zu gehen und dabei ordentlich zu sparen.

Die Aktion läuft nicht nur online, sondern auch die Märkte vor Ort machen bei der Aktion mit. Von Freitag an bis zum Ladenschluss am Samstag, den 22. Juni, können Sie also auch in den Media-Markt-Filialen die Mehrwertsteuer einsparen.

Zumindest ist das theoretisch der Fall, die Mehrwertsteuer wird natürlich trotzdem berechnet, dass gibt der Gesetzgeber vor. Den tatsächlichen Rabatt, den Sie bei der Aktion erhalten, ist jedoch trotzdem spürbar und lädt zur Schnäppchenjagd geradezu ein.

Beachten Sie dazu: Mediamarkt erlässt dem Kunden bei der Aktion einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem tatsächlichen Nachlass von 15,966 Prozent des jeweiligen Kaufpreises und wird auch auf 7% MwSt.-Artikel gewährt. Es handelt sich also nicht um einen 19-Prozent-Rabatt.

Rechenbeispiele



Bruttopreis Preis nach Rabatt 50,00 Euro 42,02 Euro 100,00 Euro 84,03 Euro 1000,00 Euro 840,34 Euro

Angebote

Hier haben wir einige Highlights der Mediamarkt-Produkte aus den Bereichen Gaming, IT, Smart-Home, Smartphones und TVs für Sie herausgesucht und aufgelistet:

Ihr Wunschprodukt war bei unseren gelisteten Highlights nicht dabei? Bedenken Sie: unsere Auflistung spiegelt nur einen kleinen Teil der Artikel aus dem Mediamarkt-Sortiment wieder, bei denen Sie aktuell ordentlich sparen können. Auf Mediamarkt.de finden Sie unzählige weitere Produkte, auf die Sie momentan einen satten Rabatt erhalten.

Vorbehalte und Ausnahmen

„Bis 22.06.2019, vorbehaltlich einer Verlängerung, erhalten Käufer auf vorrätige bzw. online sofort verfügbare Artikel einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 15,966% des jeweiligen Kaufpreises und wird auch auf 7% MwSt.-Artikel gewährt. Ausgenommen sind: Verträge mit Drittanbietern, sämtliche Download-/Content-/GamingCards, Gutschein (-karten/-boxen), Prepaid-Aufladekarten/-Services, E-Books/Bücher, digitale Guthabenkarten, Zusatzgarantien, Lieferservice, Reparaturdienstleistungen, Fotoservice, IQOS, E-Zigaretten, Heets, Liquids und Versandkosten. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen mit Ausnahme von Coupon- und Geschenkkarteneinlösungen.“