Mediamarkt klagt gegen Corona-Schließung

Denise Bergert

Mediamarkt und weitere Einzelhändler wollen per Klage eine Ladenöffnung zum 8. März 2021 erwirken.

Vergrößern Mediamarkt will seine Geschäfte wieder öffnen. © Media-Markt-Saturn

Media-Markt-Saturn hat beim Oberverwaltungsgericht Münster einen Eilantrag auf Aufhebung der Betriebsschließung in Nordrhein-Westfalen gestellt. Das berichtet in dieser Woche das Manager Magazin . "Die bereits seit mehr als zwei Monaten bestehenden Betriebsschließungen in Deutschland sind unverhältnismäßig. Der Einzelhandel war nachweislich nie ein Infektionshotspot," erklärt Deutschland-Chef Florian Gietl den Schritt gegenüber der Publikation.

Media-Markt-Saturn ist nicht die einzige Einzelhandelskette, der in puncto Lockdown langsam der Geduldsfaden reißt. Auch die Modehäuser Breuniger und Peek & Cloppenburg sowie die Baumarktkette Obi haben gleich in mehreren Bundesländern Klage eingereicht. "Wir haben Klagen vor den Verwaltungsgerichtshöfen in Baden-Württemberg, in Hessen, in Nordrhein-Westfalen, in Thüringen und Sachsen eingereicht - überall dort, wo wir Häuser haben. Ziel ist die sofortige Aussetzung der Lockdown-Maßnahmen, weil sie nicht verhältnismäßig sind und eine Ungleichbehandlung gegenüber dem Lebensmittelhandel bedeuten," erklärt ein Breuniger-Sprecher gegenüber dem Manager Magazin. Sollte die Bundesregierung der Aufforderung nicht nachkommen, fordern die Unternehmen finanzielle Entschädigung für alle Tage, an denen die Geschäfte geschlossen bleiben müssen.

Der Einkaufsverbund Unitex bereitet zusammen mit der Anwaltskanzlei Nieding + Barth eine Sammelklage Hunderter Einzelhändler auf Schadensersatz vor. Mehr als 300 Einzelhändler seien daran beteiligt. Unter der vom Modehaus Riani gestarteten Kampagne #HandelnfuerdenHandel haben sich mittlerweile ebenfalls mehr als 170 Einzelhändler und Modeproduzenten zusammengeschlossen und fordern zum 1. März eine Gleichstellung mit den Frisören.