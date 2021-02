Mediamarkt, Saturn: Mit PS5-Bundles gegen Scalper

Michael Söldner

Mit Bundles aus Playstation 5 und Spiel wollten Mediamarkt und Saturn Scalper einen Strich durch die Rechnung machen.

Vergrößern Die PS5 wurde bei Mediamarkt und Saturn nur noch als Bundle angeboten. © playstation.com

Wenn Online-Händler doch wieder eine Lieferung der knappen Playstation 5 erhalten, sind diese meist in wenigen Sekunden ausverkauft. Verantwortlich dafür sind auch Scalper, die die knappe Hardware in großen Stückzahlen per Skript einkaufen und später zu höheren Preisen wieder weiterverkaufen. Mit einer cleveren Idee wollten Mediamarkt und Saturn diesen Preistreibern einen Strich durch die Rechnung machen: Anstatt die Konsole einzeln anzubieten, gab es bei den Händlern lediglich Bundles aus Playstation 5 und einem Spiel. Konkret wurde die PS5 zusammen mit dem Spiel „Assassin's Creed Valhalla“ oder „Spider-Man: Miles Morales“ für 569 Euro angeboten. In Anbetracht der Tatsache, dass die Konsole mit Laufwerk 499 Euro kostet, wäre dies ein gerechtfertigter Aufpreis.

Hintergrund: Die Bots der Scalper zielen eigentlich nur auf Einzelartikel. Ein Bundle fällt somit durch das Raster der Skripte. Außerdem wird der Weiterverkauf der Konsole samt Spiel komplizierter, aufwändiger und somit weniger lukrativ. Die Bundles aus Konsole und Spiel waren dennoch innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Ob es sich bei den Käufern zum Großteil um ehrliche Käufer einer einzelnen Konsole oder doch wieder nur um Scalper gehandelt hat, bleibt unklar. Wer sich eine PS5 anschaffen möchte, steht dennoch weiter vor dem Problem, schnell auf die knappen Neulieferungen der Händler reagieren zu müssen.

