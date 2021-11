MediaTek Dimensity 9000 soll Qualcomm unter Druck setzen

Michael Söldner

MediaTek will mit dem ersten im 4-Nanometer-Smartphone-Chip Qualcomm und Samsung überbieten.

Vergrößern Mit dem Dimensity 9000 bietet MediaTek den ersten 4-Nanometer-Chip für Smartphones an. © mediatek.com

Bislang galten Smartphone-Chips von MediaTek eher als preiswerte Alternativen zu den High-End-Prozessoren von Qualcomm oder Samsung. Mit dem neu vorgestellten Dimensity 9000 soll sich dieses Image nun ändern.Während die Vorgänger wie der Dimensity 1000 bei der Performance noch immer deutlich hinter dem Qualcomm Snapdragon 888 oder Samsung Exynos 2100 rangierten, soll der neue Dimensity 9000 Anfang 2022 Android-Smartphones mit einer Spitzen-Performance ausstatten. Der Chip wird bei TSMC im 4-Nanometer-Verfahren gefertigt und nutzt ARMs neue v9-Architektur.

Erster Chip mit Cortex X2

Der Dimensity 900 besteht aus einem Cortex-X2-Performance-Kern mit 3,05 GHz Taktung. Dazu kommen drei Cortex-A710-Kerne mit 2,85 GHz. Für Hintergrundanwendungen stehen zudem vier Cortex-A510-Kerne zur Verfügung, die mit 1,8 GHz takten und besonders wenig Strom verbrauchen sollen. Als Grafikeinheit kommt eine Mali-G710-Einheit mit zehn Kernen zum Einsatz. Diese erweitert MediaTek mit sechs AI-Kernen. Der 18-Bit-Imagiq-Chip soll als erster Prozessor weltweit Bilder mit 320 Megapixeln aufnehmen können. Dazu müsste jedoch auch ein entsprechend großer Sensor verbaut werden.

Snapdragon im Anmarsch

Natürlich dürfen bei einem High-End-Chip auch die Unterstützung von 5G sowie Bluetooth in der Version 5.3 sowie Wi-Fi 6E nicht fehlen. Noch steht aber nicht fest, welche Smartphone-Hersteller auf den neuen MediaTek-Chip setzen werden. Laut Hersteller sollen die ersten Geräte zum Ende des ersten Quartal 2022 in den Handel kommen. Ende November 2021 will Qualcomm auf dem Snapdragon Tech Summit den Nachfolger des Snapdragon 888 vorstellen. Dieser könnte viele Funktionen des Dimensity 9000 schon wieder überbieten.



