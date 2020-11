MediaMarktSaturn: 70 PS4-Spiele unter 10 Euro

Michael Söldner

Spiele für die Playstation 4 müssen nicht teuer sein! Bei MediaMarkt und Saturn gibt es aktuell 70 Spiele für 5 bis 10 Euro.

Vergrößern Bei MediaMarkt und Saturn gibt es aktuell viele PS4-Spiele unter 10 Euro. © playstation.com

Wer noch auf der Suche nach neuen Spielen für seine Playstation 4 oder die Konsole des Nachwuchses ist, der sollte einen Blick auf die Sonderangebote von MediaMarkt und Saturn werfen. Dort gibt es derzeit über 70 Spiele für die PS4, die nur zwischen 5 und 10 Euro kosten. Dennoch handelt es sich um physische Spiele auf Blu-ray mit Verpackung. Die Schnäppchen decken viele unterschiedliche Genres ab, von Strategie bis Action. Ein Highlight ist sicherlich das Rollenspiel „ GreedFall “ für 9,99 Euro. Auch „ Concrete Genie “ für 9,99 Euro ist einen Blick wert. Hier müssen Spieler mit einem magischen Pinsel die trostlose Welt verschönern. Dank PSVR-Unterstützung kann noch tiefer in die Spielwelt eingetaucht werden.

Handfeste Action gibt es im an „Dark Souls“ angelehnten Spiel „ The Surge 2 “ für 9,99 Euro vom deutschen Entwickler Deck 13. Der Schwierigkeitsgrad fällt hoch aus, als Spielwelt dient eine zusammenhängende Stadt. Ein außergewöhnliches Adventure gibt es mit „ Shenmue 3 “ für 9,99 Euro. In einer großen Spielwelt können unzählige Gespräche mit Bewohnern geführt werden, das Spieltempo ist eher gemächlich, aber dadurch auch sehr entspannend. Einen ungewöhnlichen Baukasten gibt es hingegen in „ Dragon Quest Builders 2 “ für 4,99 Euro. Das Spiel baut auf die beliebte Rollenspielwelt auf, ermöglicht jedoch viel Gestaltungsspielraum, ähnlich wie der Dauerbrenner „Minecraft“.

Alle Spiele unter 10 Euro bei MediaMarkt anschauen