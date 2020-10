MediaMarkt und Saturn stornieren PS5-Vorbestellungen

Michael Söldner

MediaMarkt und Saturn haben einen Teil der Vorbestellungen für die Playstation 5 am gestrigen Nachmittag storniert.

Vergrößern Ein Teil der Vorbestellungen bei MediaMarkt und Saturn musste storniert werden. © playstation.com

Am gestrigen Nachmittag haben MediaMarkt und Saturn einige Vorbesteller der Playstation 5 darüber informiert, dass ihre Vorbestellung storniert werden musste. Dabei handle es sich zum Großteil um Mehrfach-Bestellungen. Unter den Storni würden sich aber auch zahlreiche Einzelbestellungen befinden, häufig sogar von Kunden, die ihre Mehrfach-Bestellung selbst storniert hatten. Diese Kunden gehen nun alle leer aus.

Nach Angaben von GamesWirtschaft habe Sony den Händlern die Vorgabe gemacht, nur eine Konsole pro Kunde abzugeben. Als Ergebnis mussten nun Mehrfach-Bestellungen storniert werden. Sollte eine Anzahlung gezahlt worden sein, so würde diese erstattet. MediaMarkt und Saturn räumten weiterhin ein, dass man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht garantieren könne, dass alle Kunden zum Verkaufsstart bedient werden können. Dabei seien Vorbesteller ebenfalls eingeschlossen. Man würde sich jedoch bei Sony um weitere Nachlieferungen bemühen. Wer am gestrigen Nachmittag keine E-Mail über eine Stornierung seiner PS5-Vorbestellung erhalten hat, kann dennoch weiter auf eine fristgerechte Lieferung am 19. November hoffen. Anderswo ist die PS5 schon lange vergriffen und voraussichtlich soll es im Einzelhandel zum Verkaufsstart keine PS5-Konsolen zu kaufen geben, um Abstandsregeln gerecht werden zu können.

