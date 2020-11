Media Markt und Saturn bieten professionelle TV-Kalibrierung

Denise Bergert

Media-Markt- und Saturn-Kunden können sich ihr TV-Gerät ab sofort professionell kalibrieren lassen.

Vergrößern Media Markt und Saturn bieten eine kostenpflichtige TV-Kalibrierung an. © Media Markt

In deutschlandweit über 400 Märkten bieten die beiden Elektronik-Ketten Media Markt und Saturn ab sofort eine professionelle TV-Kalibrierung als zusätzliche Dienstleistung an. Wer in den Märkten oder in den Online-Shops der beiden Anbieter ein neues TV-Gerät kauft, kann den kostenpflichtigen Service in Anspruch nehmen. Eine Kalibrierung im Markt kostet bei Media Markt und Saturn 96,50 Euro. Auf Wunsch kommt der Service-Mitarbeiter für 199 Euro auch nach Hause.

Bei der professionellen Kalibrierung des Fernsehers greifen Saturn und Media Markt auf die Kalibrierungssoftware und das Kolorimeter von Hersteller Calman zurück. Über das Zubehör sollen Gamma-Verlauf, Farbtemperatur, Bildhelligkeit, Kontrast und Schärfe auf Referenzwerte und die Kundenwünsche hin angepasst werden. Nach der Kalibrierung im Markt können Kunden ihr TV-Gerät direkt mitnehmen oder einen Liefertermin vereinbaren. Es eigenen sich jedoch nicht alle Modelle für die professionelle Kalibrierung. Kunden sollen sich hierfür an die Mitarbeiter in den Filialen wenden. In den Online-Shops erscheint bei geeigneten Modellen die Kalibrierungsmöglichkeit als zubuchbare Option. Alternativ wollen beide Händler auch bereits vorkalibrierte Geräte direkt zum Mitnehmen anbieten.

Kunden, die ihren Fernseher bereits vor längerer Zeit bei Media Markt oder Saturn gekauft haben, können die Kalibrierung zu Hause auch nachträglich buchen. Hierfür muss jedoch ein Kaufbeleg für das TV-Gerät bei einem der Elektronik-Fachmärkte als Nachweis vorgelegt werden. Weitere Informationen zum neuen Kalibrierungsangebot finden sich auf den Webseiten von Media Markt und Saturn .