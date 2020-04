Media Markt und Saturn: Hier sind die Märkte ab heute wieder geöffnet

Dennis Steimels

Obwohl die Läden deutlich größer als 800 Quadratmeter sind, öffnen Media Markt und Saturn ihre Elektro-Märkte in vielen Teilen Deutschlands wieder - aber mit Einschränkungen.

Vergrößern Media Markt und Saturn öffnen wieder © WDnet Creation/Shutterstock.com

Die Corona-Krise hat natürlich auch die Elektronik-Riesen Media Markt und Saturn hart getroffen, da sie nahezu alle stationären Märkte in Europa schließen mussten. Nach gut einem Monat Lockdown haben sich Bund und Länder in der letzten Woche auf eine Lockerung der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie geeinigt. Heißt: Auch Geschäfte abseits des Lebensmittelhandels dürfen jetzt wieder Kunden empfangen, sofern die Verkaufsfläche maximal 800 Quadratmeter beträgt. Aber auch größere Läden dürfen in manchen Bundesländern wieder öffnen, wenn sie die Verkaufsfläche entsprechend verkleinern. In Bayern ist dies beispielsweise nicht zulässig.



Media Markt und Saturn öffnen heute ihre Märkte in elf Bundesländern

Wie behördlich angeordnet, haben Media Markt und Saturn ihre Verkaufsflächen auf maximal 800 Quadratmeter verkleinert und vom restlichen Bereich klar abgetrennt. Media Markt und Saturn betonen, dass die Wiedereröffnung unter strikter Einhaltung aller vorgeschriebenen und empfohlenen Hygiene- und Sicherheitsstandards stattfindet.

In diesen elf Bundesländern sind Media Markt und Saturn ihre Märkte ab heute (22. April 2020) wieder geöffnet: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Eine Übersicht der geöffneten Märkte finden Sie hier für Media Markt und hier für Saturn .

Wichtige Infos für den Besuch vor Ort

An Eingang der Märkte gibt es Einlasskontrollen, die darauf achten sollen, dass Kunden nur einzeln die Läden betreten und sich nicht mehr als ein Kunde pro 20 Quadratmeter aufhält. Weil Media Markt und Saturn gezwungen sind, ihre Verkaufsflächen zu verkleinern, sind Teile der Märkte gesperrt und entsprechend gekennzeichnet.

Zusätzlich gibt es eingeschränkte Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr .



Um Kunden ein sicheres Gefühl beim Einkaufen zu geben, wurden laut Media Markt und Saturn die Markt-Mitarbeiter umfassend für die neue Situation und die Sicherheits-Maßnahmen geschult. Zusätzlich tragen die Mitarbeiter vor Ort Mundschutz. Es wird außerdem darum gebeten, dass auch Sie einen Mundschutz tragen. In vielen Bundesländern gibt es im öffentlichen Raum sowieso eine Maskenpflicht .

Aktuelle Top-Angebote: bei Media Markt | bei Saturn



Wer in der aktuellen Corona-Krise doch lieber online kauft, kann das natürlich tun. Passend dazu bieten beide Märkte eine kostenfreie Lieferung ab einem Bestellwert von 59 Euro an.

Markt-Abholung trotz geschlossener Märkte möglich

Auch wenn weiterhin viele Märkte noch geschlossen sind, können Sie in vielen Fällen Ihre Online-Bestellung auch vor Ort im Markt abholen. Dafür haben Media Markt und Saturn bei einigen Märkten eine spezielle, ausgeschilderte Abholstation eingerichtet. Wie gewohnt bekommen Sie eine Abholbestätigung per E-Mail, mit der Sie ihre bestellte Ware von Montag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr abholen können.