Media Markt schließt Filialen - einkaufen, abholen, liefern & reparieren trotz Lockdown

Die Zustellung per Paketdienst funktioniert uneingeschränkt. Eine Lieferung an eine Paketstation ist nur möglich, wenn diese im Bestellprozess explizit ausgewiesen wird.

Ist in Ihrem Markt eine Abholung online bestellter Ware möglich, so können Sie die Ware kontaktlos per EC- oder Kreditkarte an der Abholstation oder per mobilen EC-Terminal bei Blitzabholung zahlen. Eine Finanzierung bei Abholung ist derzeit nicht möglich.