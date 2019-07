Media Markt "schenkt" Ihnen die Mehrwertsteuer auf Samsung-Produkte

René Resch

Media Markt feiert seine "Playa del Spar"-Aktion und "schenkt" Ihnen auf Samsung-Produkte die Mehrwertsteuer.

Bei Media Markt läuft vom 3. bis 8. Juli 2019 die „Playa del Spar“-Aktion. Dabei „schenkt“ Ihnen Media Markt 19 Prozent Mehrwertsteuer auf Samsung-Produkte. Kunden können bei ihrem Wunsch-Produkt der Firma Samsung also deutlich sparen. Den Mehrwertsteuer-Rabatt erhalten Sie dabei auf Samsung-Produkte aus dem Media-Markt-Prospekt sowie auf gekennzeichnete Artikel auf der Media-Markt-Webseite.

Auszug aus dem Prospekt: Bei Kauf eines Artikels aus dem aktuellen Media-Markt-Prospekt – mit Ausnahme von Software - sowie weitere ausgewählte und entsprechend gekennzeichnete Produkte der Marke Samsung im Markt oder auf mediamarkt.de bis 08.07.2019 erhalten volljährige private Endverbraucher einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 15,966 % des jeweiligen Kaufpreises. Die Aktion gilt nicht bei Kauf eines Smartphones/Tablets bei gleichzeitigem Abschluss eines Mobilfunkvertrags. Bei Kauf im Markt wird der Nachlass an der Kasse, online im Warenkorb in Abzug gebracht. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

Hier stellen wir Ihnen einige Highlights der Aktion vor. Die Preise sind dabei schon die Media-Markt-Endpreise, also nach Abzug des Rabatts:

TVs

Samsung GQ55Q60RGTXZG QLED-TV (Flat, 55 Zoll/138 cm, QLED-4K-Smart-TV) für 839,50 Euro

Samsung GQ65Q60RGTXZG QLED-TV (Flat, 65 Zoll/163 cm, QLED-4K-Smart-TV ) für 1242,86 Euro



Samsung GQ75Q60RGTXZG QLED-TV (Flat, 75 Zoll/189 cm, QLED-4K-Smart-TV ) für 1889,92 Euro



Smartphones

Samsung Galaxy A40 64-GB-Black-Dual-SIM für 182,34 Euro

Samsung Galaxy S10e 128-GB-Prism-Black-Dual-SIM für 494,96 Euro

Tablets

Samsung Galaxy Tab A 10.5 Wi-Fi, Tablet , 32 GB, 10.5 Zoll, Schwarz für 192,44 Euro

Samsung Galaxy Tab S5E Wi-Fi, Tablet , 64 GB, 10.5 Zoll, Schwarz für 306,72 Euro

Samsung Galaxy Tab S4 Wi-Fi, Tablet , 64 GB, 10.5 Zoll, Schwarz für 461,34 Euro



Notebooks

Samsung Galaxy Book 10.6 Wi-Fi, Convertible für 553,78 Euro



Monitore

Samsung C27F390FHU LED-Curved-27-Zoll-Full-HD Monitor für 158,82 Euro

Samsung U32J590UQU 32-Zoll-UHD-4K-Monitor für 310,08 Euro

Samsung LS34J550WQUXZG 34.1-Zoll-Monitor für 373,11 Euro



Drucker

Samsung Xpress M2026W Laserdrucker für 69,75 Euro



Fitnesstracker

Samsung Galaxy Fit, Fitnesstracker für 29,41 Euro

Samsung Galaxy Fit, Fitnesstracker für 74,79 Euro



Smartwatches

Samsung Gear S3 Frontier-Smartwatch für 167,23 Euro



Samsung Galaxy Watch 42-mm-Bluetooth-Smartwatch für 200,84 Euro

Das waren nur einige der Highlights aus der Aktion, auf der Media-Markt-Webseite finden Sie noch viele weitere Produkte, die den MwSt-Rabatt erhalten.

