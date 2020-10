René Resch

Vom 22. bis zum 25. Oktober 2020 läuft bei Media Markt wieder die beliebte "Mehrwertsteuer geschenkt"-Aktion.

Vergrößern Media Markt schenkt Ihnen die Mehrwertsteuer - 16 Prozent auf fast alles! © Media Markt

Bei Media Markt läuft ab Donnerstag, den 23. Oktober ab 20 Uhr die beliebte "16% Mehrwertsteuer geschenkt!"-Aktion. Bis zum 25. Oktober 2020 um 23:59 Uhr werden dem Kunden "die Mehrwertsteuer" erlassen.

Zumindest ist das theoretisch der Fall, die Mehrwertsteuer wird natürlich trotzdem berechnet, das gibt der Gesetzgeber vor. Der tatsächliche Rabatt (eine Preissenkung von 13,793 Prozent), den Sie bei der Aktion erhalten, ist jedoch trotzdem spürbar und lädt zur Schnäppchenjagd geradezu ein. Welche Produkte von der Aktion ausgenommen sind und alles weitere zur Aktion lesen Sie in diesem Artikel. So wird der Nachlass berechnet.

Spannende Deals:

Vergrößern Nintendo Switch zum Deal-Preis © Media Markt

Direkt zum Deal: Nintendo Switch



Vergrößern HomePod zum Deal-Preis © Media Markt

Direkt zum Deal: Apple HomePod

Vergrößern Fritzbox zum Deal-Preis © Media Markt

Direkt zum Deal: AVM Fritzbox 7590

Vergrößern Galaxy S20 FE zum Deal-Preis © Media Markt

Direkt zum Deal: Galaxy S20 FE

Aktionsbedingungen und Ausnahmen: "Aktion gültig vom 22.10., 20:00 Uhr bis 25.10.20, 23:59 Uhr, vorbehaltlich einer Verlängerung. Aktion gilt nur für im MediaMarkt Onlineshop sofort verfügbare bzw. in den teilnehmenden Märkten vorrätige Ware. Nur solange der Vorrat reicht. Nachbestellungen/Vorbesteller nehmen nicht an der Aktion teil. Käufer erhalten einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 13,793% des jeweiligen Kaufpreises und wird auch auf 5% MwSt.-Artikel gewährt. Der Nachlass ist im ausgezeichneten Preis nicht enthalten und wird im Warenkorb oder bei Marktkäufen an der Kasse abgezogen. Ausgenommen sind: Vorbesteller-Artikel, iPhone 12, 12 pro, 12 mini, 12 pro max, APPLE iPad Air 4.th Generation (2020), SONOS, Verträge mit Drittanbietern, sämtliche Download-/Content-/GamingCards, Gutschein (-karten/-boxen), Prepaid-Aufladekarten/-Services, E-Books/Bücher, digitale Guthabenkarten, Zusatzgarantien, Lieferservice, Reparaturdienstleistungen, Fotoservice, Lebensmittel, Tchibo Cafissimo Kaffeekapseln, IQOS, E-Zigaretten, Heets, Liquids und Versandkosten. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Nicht gültig bei Käufen von Drittanbietern auf mediamarkt.de, Sie erkennen ein Marktplatzprodukt daran, dass auf der Produktdetailseite der Hinweis „Verkauf und Versand durch...“ angezeigt wird."





So wird der Nachlass berechnet: Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die Mehrwertsteuer nicht wegfällt, das wäre mit den geltenden Gesetzen nicht möglich. Die Mehrwertsteuer wird nämlich auf den Nettobetrag aufgeschlagen. So fällt der Rabatt auf den Brutto-Kaufpreis mit 13,793 Prozent natürlich etwas geringer aus. Media Markt selbst schreibt dazu: Kunden erhalten einen „Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 13,793% des jeweiligen Kaufpreises und wird auch auf 5%-MwSt.-Artikel gewährt.“

