Media Markt ab 11.1.2021: Einkaufen, abholen, liefern & reparieren trotz Lockdown

Hans-Christian Dirscherl

So kaufen Sie trotz Lockdown bei Media Markt ein. Neu: Sie können seit dem 11.1.2021 online oder telefonisch bestellte Waren in noch mehr Media-Markt-Filialen vor Ort abholen.

Vergrößern Media Markt: Alle Filialen geschlossen - einkaufen, abholen, liefern & reparieren trotz Lockdown © Media Markt

Media Markt hat wegen des bundesweiten Lockdowns seit dem 16. Dezember 2020 alle seine Filialen in Deutschland geschlossen. Doch ab dem 11. Januar 2021 gibt jetzt in mehr Bundesländern als bisher die Möglichkeit online bestellte Waren in den Media-Markt-Filialen vor Ort abzuholen.



Denn ab sofort ist auch in Bayern, Thüringen und Baden-Württemberg „Click & Collect“ erlaubt . In einigen Bundesländern war Click & Collect bereits seit dem neuen Lockdown vom 16.12.2020 erlaubt . Bayern, Thüringen und Baden-Württemberg ziehen nur nach. Sie können also am Telefon oder online Waren bestellen und diese dann im Laden abholen. Sofern das Geschäft bei Click & Collect mitmacht. Media Markt und Saturn beteiligen sich grundsätzlich an Click & Collect.



Das bedeutet: Sie können ab sofort auch in Bayern, Thüringen und Baden-Württemberg auf mediamarkt.de und auf saturn.de Produkte auswählen und dann im Warenkorb die Abholung in einer Filiale auswählen. Voraussetzung ist, dass die von Ihnen ins Auge gefasste Media-Markt- oder Saturn-Filiale diesen Service anbietet. Denn die letzte Entscheidung liegt bei der einzelnen Filiale. Sie müssen sich also bei jeder Bestellung online vergewissern, ob Ihre Filiale die Abholung vor Ort anbietet. Bei unserem Stichproben war das in allen von uns überprüften Media-Markt-Filialen in Bayern möglich. Sie erkennen das an einem grünen Punkt vor " Bereit zur Abholung " im Warenkorb.

Vergrößern Hier ist die Abholung in der Filiale möglich.

Außerdem können Sie in den Filialen defekte Geräte abgeben und die reparierten Geräte nach der Reparatur wieder abholen. Sie können grundsätzlich auf dieser Webseite nachschauen, welche konkreten Möglichkeiten vor Ort Ihre Media-Markt-Filiale bietet. Allerdings sind die dort stehenden Informationen in Hinblick auf Click & Collect noch nicht auf dem aktuellen Stand.



Auch telefonisch haben Sie die Möglichkeit bei Media Markt zu bestellen und sich beraten zu lassen. Bei MediaMarkt geht das unter der Telefonnummer 0221/22243-333.

Media Markt weist bei Online-Bestellungen und Lieferungen auf folgendes hin:



Bei Großgeräten erfolgt die Lieferung aktuell lediglich bis an Ihre Wohnungs- bzw. Haustür.



Ein Altgerät kann nur mitgenommen werden, wenn sich dies abholbereit vor Ihre Wohnungs- bzw. Haustür befindet.



Aus Sicherheitsgründen können keine Services durchgeführt werden.

Die Zustellung per Paketdienst funktioniert uneingeschränkt. Eine Lieferung an eine Paketstation ist nur möglich, wenn diese im Bestellprozess explizit ausgewiesen wird.

Ist in Ihrem Markt eine Abholung online bestellter Ware möglich, so können Sie die Ware kontaktlos per EC- oder Kreditkarte an der Abholstation oder per mobilen EC-Terminal bei Blitzabholung zahlen. Eine Finanzierung bei Abholung ist derzeit nicht möglich.

Bitte informieren Sie sich hier über die Öffnungszeiten Ihres Marktes vor Ort, wann Sie online bestellte Ware oder reparierter Ware abholen können.

Mit der Blitzabholung bekommen Sie die Ware kontaktlos an Ihr Auto auf dem Parkplatz der Media-Markt-Filiale geliefert. Sobald Sie am Parkplatz angekommen sind, kontaktieren Sie die Media-Markt-Filiale über die ausgeschilderte Rufnummer vor Ort und geben Ihre Bestellnummer durch. Ein Mitarbeiter bringt Ihnen dann die bestellte Ware direkt an Ihr Auto.



Zu Reparaturen schreibt Media Markt folgendes: