Media Markt: Surface Cyberweek mit satten Rabatten & Microsoft Live-Berater

Michael Schmelzle

Surface-Aktionswoche bei Media Markt: Die beliebten Convertibles zum Hammerpreis plus Rabatte für Software & Zubehör.

Sponsored Post Vergrößern Microsoft Surface Cyberweek bei Media Markt © Media Markt

Bis zum 6. Dezember 2020 läuft bei Media Markt die Cyber Week für die Surface Family mit satten Rabatten bei diversen Surface-Modellen sowie Surface-Zubehör wie Type Cover, Pen und Arc Mouse. Zudem können Sie bei jedem Kauf das neue Microsoft 365 Family - also das Office 365 Home Paket für bis zu 6 Personen - für nur 39,89 Euro gleich mit dazu buchen. Das perfekt zu Ihnen passende Surface-Modell finden Sie auf Wunsch mit dem Microsoft Live-Berater - kostenlos versteht sich.

Perfekt für unterwegs: Microsoft Surface Go 2 ab 477 Euro

Der günstigste Einstieg in die Surface-Welt ist das Microsoft Surface Go 2 für nur 476,68 Euro mit 10,5 Zoll großem Display, Pentium Gold Prozessor, 8 GB RAM und eine 128 GB große SSD - erhältlich in Schwarz und Silber. Das Surface Go 2 ist aufgrund des sehr niedrigen Gewichts von nur 522 Gramm ideal für unterwegs. Sie können bei Media Markt zusätzlich sparen und das Microsoft Surface Go Type Cover und den Surface Pen für nur je 69 Euro gleich mit dazu buchen.

Vergrößern Microsoft Surface Go 2 © Media Markt

Mobiles Homeoffice: Microsoft Surface Pro 7 ab 875 Euro

Dank des 12,3 Zoll großen Displays mit einer Auflösung von 2736 x 1824 Pixeln und des geringen Gewichts von 770 Gramm eignet sich Microsoft Surface Pro 7 für nur 875 Euro gleichermaßen für zuhause und unterwegs. Das Convertible setzt auf den bis zu 3,7 GHz schnellen Vierkerner Intel Core i5-1035G4 mit der Intel Iris Plus Grafik. Hinzu kommen 8 GB RAM und eine 128 GB große SSD.

Darf's ein bisschen mehr sein? Das Microsoft Surface Pro 7 bekommen Sie auch mit einer 256 GB großen SSD für nur 1099 Euro. Jeweils mit Rabatt dazukaufen: Microsoft 365 Family für nur 39,89 Euro sowie passendes Type Cover und Pen für nur je 69 Euro.

Vergrößern Microsoft Surface Pro 7 © Media Markt

Allrounder: Microsoft Surface Book ab 1508 Euro

Wie kein anderes Surface-Modell verbindet das Detachable hohe Leistung mit eleganter Mobilität. Denn beim Notebook mit dem auffälligen Displayscharnier lässt sich der Monitor per Knopfdruck abkoppeln und als Tablet nutzen. Bei Media Markt gibt es das Microsoft Surface Book 3 schon für 1508,26 Euro. Highlight ist das 13,5 Zoll große Display im 3:2-Format mit einer Auflösung von 3000 x 2000 Bildpunkten. Das Detachable setzt auf den bis zu 3,7 GHz schnellen Vierkerner Intel Core i5-1035G4 mit der Intel Iris Plus Grafik. Hinzu kommen 8 GB RAM und eine 256 GB große SSD.

Vergrößern Microsoft Surface Book 3 © Media Markt

Zubehör: Microsoft Surface Dock & Arc Mouse

Media Markt bietet bei der Cyber Week für die Surface Family auch Zubehör für die Surface-Serie mit satten Rabatten von fast 30 Prozent an. So kostet das Microsoft Surface Dock nur 161,81 statt 230 Euro. Das Dock für Book- und Pro-Modelle bietet mit 4x USB 3.0, 1x GBit-LAN, 2x Mini DisplayPort, 1x 3.5 mm Klinke alle Anschlüsse, die Sie brauchen. Die Surface Arc Mouse für nur 64 statt 90 Euro vereint innovative, verbesserte Funktionen mit stilvollem Design. Erhältlich in den fünf Farbtönen Schwarz, Hellgrau, Bordeaux Rot, Kobalt und Aqua Blau.