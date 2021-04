Media Markt & Saturn: Top-Deals bestellen, Versandkosten sparen

René Resch

Noch bis Ende des Monats sparen Sie sich auf fast alle Produkte die Versandkosten - natürlich auch auf Highlight-Deals und selbst Speditionslieferungen.

Bei Media Markt und Saturn können Sie noch bis zum 30. April 2021 so ziemlich alles* bestellen und erhalten die Ware versandkostenfrei geliefert - darunter falle aktuell selbst Speditionslieferungen von großen TV-Geräten oder Küchengeräte wie etwa Kühlschränke und mehr.

Sie profitieren von der kostenfreien Lieferung nicht nur bei Speditionslieferungen, sondern auch bei Produkten unter einem Bestellwert von 59 Euro. Das ist ansonsten der Mindestbestellwert für eine versandkostenfreie Lieferung bei Media Markt und Saturn. Im Folgenden haben wir einige Highlights für Sie zusammengestellt:

Apple-Deals

TV-Geräte

Sony KD-55XH9005 LED-TV © Media Markt / Saturn Den Sony KD-55XH9005 LED-TV mit 55 Zoll Diagonale, 4K-Auflösung und Smart-TV-Features per Android-TV erhalten Sie akutell für 849 statt 1099 Euro. Deal-Preis: 849 statt 1049 Euro bei Media Markt - Saturn



LG 65NANO867NA NanoCell-TV © Media Markt / Saturn Den großen 65NANO867NA NanoCell-LCD-TV der Markte LG mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale UHD-Auflösung und Smart-TV-Funktionen per webOS 5 gibt es für den Schnäppchenpreis von 939 Euro. Deal-Preis: 939 statt 1599 Euro bei Media Markt - Saturn



LG OLED55CX9LA OLED-TV © Media Markt / Saturn LGs OLED55CX9LA OLED-TV mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale, 4K-Auflösung, Smart-TV-Features mit webOS 5.0 & LG ThinQ erhalten Sie aktuell für 1449 Euro. Deal-Preis: 1299 statt 2299 Euro bei Saturn



Tablets

Samsung Galaxy Tab S7 WiFi © Media Markt / Saturn Samsungs Galaxy Tab S7 Tablet mit 128 GB Speicherplatz und 11-Zoll-Touchdisplay erhalten Sie in der WiFi-Variante für aktuell 569,99 statt 699 Euro. Deal-Preis: 569,99 statt 699 Euro bei Media Markt - Saturn



Action-Cams

DJI Osmo Action © Media Markt / Saturn Die Osmo Action von DJI gibt es bei Saturn zum Sonderpreis. Die Action-Cam besticht durch makellose Aufnahmen mit vielen spannenden Features. Gesteuert wird die Cam über einen Touchsscreen - aktuell für nur 229 Euro. Deal-Preis: 229 statt 379 Euro bei Media Markt - Saturn



SSD-Deals

Sandisk SSD Plus - 2 TB © Media Markt / Saturn Die interne 2,5-Zoll-SSD Sandisk SSD Plus mit 2 TB Speicherplatz erhalten Sie bei Media Markt aktuell für nur 166,99 Euro. Deal-Preis: 166,99 statt 219,99 Euro bei Media Markt - Saturn



Weitere Aktionen bei Media Markt & Saturn

Breaking- & Weekend-Deals bei Media Markt und Saturn © Media Markt / Saturn Zu den Weekend- & Breaking-Deals bei Media Markt und Saturn erhalten Sie einige spannende Angebote zu Deal-Preisen, darunter Produkte aus den Bereichen IT, TV, Smartphones, Smart-Home, Unterhaltung und Haushalt. Weekend-Deals bei Saturn - Breaking-Deals bei Media Markt

24-Stunden-Deals zu Top-Preisen © Media Markt / Saturn Weiterhin erhalten Sie bei Media Markt & Saturn ständig neue 24-Stunden-Deals. Bei den Tagesangeboten haben Sie die Möglichkeit einige interessante Produkte für eine kurze Zeit zu besonders günstigen Schnäppchenpreise zu ergattern. 24-Std.-Deals bei Media Markt - 24-Std.-Deals bei Saturn

* Aktion gültig in den Onlineshops von Media Markt und Saturn bis zum 30.04.2021, 23:59 Uhr, vorbehaltlich einer Verlängerung. Gratislieferung gilt nur für direkt von MediaMarkt angebotene Produkte. Nicht gültig für FSK 18 Artikel und folgende Artikel APPLE MMTN2ZM/A EARPODS WITH LIGHTNING CONNECTOR, APPLE MNHF2ZM/A EARPODS WITH 3.5MM HEADPHONE PLUG, BEATS ML9A2ZM/A EP WHITE, BEATS ML992ZM/A EP BLACK, BEATS MYMC2ZM/A FLEX BLACK, BEATS MYMD2ZM/A FLEX YUZU YELLOW, BEATS MYME2ZM/A FLEX 1,SMOKE GRAY, BEATS MYMG2ZM/A FLEX 1,FLAME BLUE. Die Lieferung erfolgt nur auf das deutsche Festland und nur bis an die Bordsteinkante. Aufbau/Einbau des Geräts ist nicht enthalten und kann kostenpflichtig dazu gebucht werden.

