Media Markt: Auf Surface-Produkte 10 Prozent sparen

Bei Media Markt sparen Clubmitglieder über das Wochenende 10 Prozent auf ausgewählte Microsoft Surface- und Software-Produkte.

Nur noch bis zum 19. September 2021 um 19:59 Uhr läuft beim Elektro-Händler Media Markt eine Kampagne speziell zu Surface-Produkten von Microsoft. Während der "Surface Weekend Deals" erhalten Sie als Clubmitglied 10 Prozent Rabatt auf Produkte wie das Surface Pro, Surface Book, Surface Laptop, Zubehör und Microsoft-Software - der Rabatt wird Ihnen direkt im Warenkorb abgezogen.

Zudem erhalten Sie auf Produkte ab einem Preis von 59 Euro die Lieferung versandkostenfrei und erhalten zu ausgewählten Surface-Produkten die Office-Suite Microsoft 365 Single für ein 1 Cent dazu.



Top-Deals der Microsoft-Surface-Aktion bei Media Markt

Im Abschnitt haben wir einige Highlights der Aktion für Sie herausgesucht. Bei den Preisen ist der Rabatt für Clubmitglieder schon mit einberechnet.



Microsoft Surface Go 2 © Microsoft Das Tablet Microsoft Surface Go 2 mit 10,5 Zoll Display, Pentium-Gold-CPU, 8 GB RAM, 128 GB SSD in der Farbe Platin erhalten Sie für 494,99 statt 629 Euro. Preis zur Surface-Aktion: 494,99 statt 629 Euro

Microsoft Surface Duo © Microsoft Das neue Microsoft Surface Duo, Convertible mit 8,1-Zoll-Display, 6 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Flash-Speicherplatz, Adreno 640 erhalten Sie mit dem Rabatt für Clubmitglieder aktuell für nur 629,10 Euro. Preis zur Surface-Aktion: 629,10 statt 1549 Euro

Microsoft Surface Laptop Go © Microsoft Das Microsoft-Notebook Surface Laptop Go mit 12,45 Zoll Touchscreen, Core i5, 8 GB RAM, 256 GB SSD und UHD-Grafik erhalten Sie in der Farbe Eisblau für aktuell nur 827,99 Euro. Preis zur Surface-Aktion: 827,99 statt 919,99 Euro

Microsoft Surface Laptop 3 © Microsoft Das Notebook Microsoft Surface Laptop 3 mit 13,5 Zoll Touchscreen, Core i5, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Intel-Iris-Plus-Grafik erhalten Sie für 971,10 statt 1309 Euro. Preis zur Surface-Aktion: 971,10 statt 1309 Euro

Microsoft Surface Book 2 © Microsoft Microsofts Convertible Surface Book 2 mit 13,5 Zoll Display, Core i7, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Geforce GTX 1050 erhalten Sie bei Saturn zum Dealpreis von nur 1781,10 Euro. Preis zur Surface-Aktion: 1781,10 statt 2249 Euro

Microsoft Surface Book 3 © Microsoft Das Microsoft-Convertible Surface Book 3 bietet ein Display mit 15 Zoll, Core i7, 16 GB RAM, 256 GB SSD sowie die Geforce GTX 1660 Ti. Bei Saturn erhalten Sie das beliebte Convertible für 2060,10 statt 2599 Euro. Preis zur Surface-Aktion: 2060,10 statt 2599 Euro

Software-Deals während der Aktion

Neben Hardware-Rabatten erhalten Sie bei Media Markt während der Aktion auch Rabatte auf Microsoft-Software-Produkte. Zum Beispiel auf Microsoft 365 Family:



Microsoft 365 Family © Microsoft Auch Microsoft-Software erhalten Sie während der Aktion zu günstigeren Preisen. Etwa Microsoft 365 in der Family-Variante für nur 71,99 Euro. Preis zur Surface-Aktion: 71,99 statt 99 Euro

So erhalten Sie den Gutschein-Code für Microsoft 365 Single

Beim Kauf eines Aktions-Notebooks erwerben Sie Microsoft 365 Single im 12-Monats-Abonnement für nur 1 Cent als Bundle dazu.



Auszug der Aktionsseite: Bei Bestellung/Kauf eines gekennzeichneten Aktions-Notebooks zwischen dem 16.09.21 und 19.09.21 (vorbehaltlich einer Verlängerung) im MediaMarkt- Onlineshop unter mediamarkt.de (Onlinekäufe und Onlinebestellungen mit Marktabholungen) oder in einem MediaMarkt in Deutschland erhalten alle volljährigen Käufer die Möglichkeit, Office 365 Single für 12 Monate zum Preis von 0,01 € zu erwerben. Bei Onlinekäufen sowie Online-Bestellung mit Marktabholung erhalten volljährige Käufer einen Rabatt-Code, der zum Kauf von Office 365 Single für 12 Monate für 0,01 € im MediaMarkt Onlineshop berechtigt. Der Code wird frühestens innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware bzw. Abholung im Markt an die beim Kauf verwendete E-Mail-Adresse versendet. Der Code ist einmalig bis spätestens 31.10.21 (Ausschlussfrist) unter www.mediamarkt.de (nicht einlösbar bei Drittanbietern) einlösbar. Der Rabattcode ist, nachdem Office 365 Single in den Warenkorb gelegt wurde, vor Absendung der Bestellung einzugeben. Bei Marktkäufen wird Office 365 Single für 12 Monate gegen Zuzahlung eines Betrags von 0,01 € direkt im Markt als POSA-Karte ausgegeben. Keine Barauszahlung oder nachträgliche Einlösung möglich. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen / Coupons. Käufe bei Drittanbietern ausgeschlossen. Nur solange der Vorrat reicht.