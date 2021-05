René Resch

Bei Media Markt erhalten Sie beim Kauf eines Aktions-Notebook, -Tablet oder -Convertibles Microsoft 365 für nur 1 Cent dazu.

Vergrößern Media Markt: Aktions-Produkt kaufen, Microsoft 365 für 1 Cent dazu © Media Markt

Beim Elektrofachhändler Media Markt erhalten Sie beim Kauf eines Aktions-Notebooks das 12-Monats-Abo für die Microsoft Office-Suite 365 in der Single-Variante im Wert von 69 Euro für nur 1 Cent gewissermaßen kostenlos dazu. Unter den Aktionsprodukten finden sich Tablets, Notebooks und Convertibles der Marken Asus, Acer, Lenovo und Microsoft. Die Aktion ist dabei noch bis zum 25. Juni 2021 gültig.



Einige Highlight-Deals haben wir hier für Sie zusammengestellt:



Microsoft Surface Go 2 © Media Markt Microsofts Surface-Go-2-Tablet mit 10,5-Zoll-Display, Pentium-Gold-Prozessor, 8 GB RAM, 128 GB SSD gibt es in der Farbe Platin für aktuell nur 521 statt 629 Euro. Media-Markt-Preis: 521 statt 629 Euro



Asus ZenBook 13 OLED © Media Markt Das Asus ZenBook 13 OLED UX325EA-KG327T mit 13,3 Zoll OLED-Display, Core-i5-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD-Speicherplatz und Intel Iris XE erhalten Sie in der Farbe Pine-Grey für nur 799 statt 999 Euro. Media-Markt-Preis: 799 statt 999 Euro



Lenovo Yoga Slim 7i EVO © Media Markt Das beliebte Lenovo-Notebook Yoga Slim 7i EVO mit 14-Zoll-Display, Core-i5-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD sowie Intels Iris-Xe-Grafik erhalten Sie in der Farbe Moosgrün zum Deal-Preis von 799 statt 999 Euro. Media-Markt-Preis: 799 statt 999 Euro



Microsoft Surface Pro 7 © Media Markt Microsofts Surface-Pro-7-Convertible mit 12,3-Zoll-Display, Core-i5-Prozessor, 8 GB RAM, 128 GB SSD-Speicherplatz und Intel-Iris-Plus-Grafik erhalten Sie in der Farbe Platinum für aktuell 839 statt 1049 Euro. Media-Markt-Preis: 839 statt 1049 Euro



Acer Spin 3 © Media Markt Das Acer-Convertible Spin 3 SP314-54N-51HV mit 14 Zoll Display, Core-i5-Prozessor, 8 GB RAM, 1 TB SSD-Speicherplatz und Intel-Iris-Plus-Grafik erhalten Sie zum Schnäppchenpreis von 849 statt 999 Euro. Media-Markt-Preis: 849 statt 999 Euro



Microsoft Surface Laptop 4 © Media Markt Das starke Microsoft Surface Laptop 4 mit 13,5-Zoll-Touchscreen, Ryzen-5-Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD erhalten Sie bei Media Markt in der Farbe Platin-Grau für 1129 Euro. Media-Markt-Preis: 1129 Euro



Microsoft Surface Book 3 © Media Markt Das Microsoft-Convertible Surface Book 3 mit 13,5-Zoll-Display, starkem Core-i7-Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD und Geforce GTX 1650 erhalten Sie bei Media Markt für 1749 statt 2249 Euro. Media-Markt-Preis: 1749 statt 2249 Euro



So erhalten Sie Microsoft 365 Single für nur 1 Cent

Aktions-Informationen von Media Markt: "Bei Bestellung/Kauf eines gekennzeichneten Aktions-Notebooks zwischen dem 12.05.2021 und 25.06.2021 (vorbehaltlich einer Verlängerung) im MediaMarkt Onlineshop unter mediamarkt.de (Onlinekäufe und Onlinebestellungen mit Marktabholungen) oder in einem MediaMarkt in Deutschland erhalten alle volljährigen Käufer die Möglichkeit Office 365 Single für 12 Monate zum Preis von 1 Cent zu erwerben. Bei Onlinekäufen sowie Online-Bestellung mit Marktabholung erhalten volljährige Käufer einen Rabatt-Code, der zum Kauf von Office 365 Single für 12 Monate für 1 Cent im MediaMarkt Onlineshop berechtigt. Der Code wird frühestens innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware bzw. Abholung im Markt an die beim Kauf verwendete E-Mail-Adresse versendet. Der Code ist einmalig bis spätestens 31.07.2021 (Ausschlussfrist) unter www.mediamarkt.de (nicht einlösbar bei Drittanbietern) einlösbar. Der Rabattcode ist, nachdem Office 365 Single in den Warenkorb gelegt wurde, vor Absendung der Bestellung einzugeben. Bei Marktkäufen wird Office 365 Single für 12 Monate gegen Zuzahlung eines Betrag von 1 Ct. direkt im Markt als POSA-Karte ausgegeben. Keine Barauszahlung oder nachträgliche Einlösung möglich. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen / Coupons. Käufe bei Drittanbietern ausgeschlossen. Nur solange der Vorrat reicht."