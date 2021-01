Media Markt: 3-für-2-Aktion auch für Xbox One und PS4

Michael Söldner

Nach der Switch gibt es nun auch für PS4 und Xbox One bei Media Markt drei Spiele zum Preis von zwei Games.

Vergrößern Bei Media Markt gibt es Spiele für Xbox One und PS4 derzeit deutlich günstiger. © playstation.com

Vor wenigen Tagen sorgte Media Markt für Schnäppchen-Potenzial bei Switch-Spielen. Nun wurde die Aktion „3 für 2“ auch auf die beliebten Konsolen Playstation 4 und Xbox One ausgeweitet. Das Angebot gilt noch sechs Tage und umfasst bei 96 Spiele für PS4 sowie 32 Spiele für Xbox One. Wer sich davon drei Games aussucht und in den Warenkorb legt, muss an der Kasse nur zwei Spiele bezahlen. Der Rabatt wird automatisch gewährt.

Durch die Aktion können PS4-Spieler beispielsweise „Star Wars Battlefront 2“, „Far Cry 5“ und die Neuauflage von „Resident Evil 3“ zusammen für 50 Euro anstelle von 75 Euro erstehen. Auch für Spieler auf der Xbox One hält das Angebot viele Schnäppchen bereit: Landen beispielsweise „Call of Duty: Ghosts“, „Injustice 2“ und „Mittelerde: Schatten des Krieges“ im Einkaufswagen, so werden durch die Rabattaktion anstelle von 45 Euro nur 30 Euro fällig. Unter den Angeboten finden sich auch Spiele, die etwas teurer ausfallen. Hier fällt entsprechend auch das Sparpotenzial deutlich höher aus. Der Rabatt wird allerdings immer nur für das jeweils günstigste Spiel im Einkaufswagen gewährt. Im Gegenzug dürfen aber auch Spiele für unterschiedliche Plattformen kombiniert werden. Wer also ein Spiel für Xbox One, ein Game für PS4 und ein Spiel für Switch in den Warenkorb legt, bekommt das günstigste Spiel dennoch kostenlos.

"3 für 2"-Aktion bei Media Markt anschauen



