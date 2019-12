René Resch

Bei Media Markt gibt es aktuell wieder die bekannte 2-Plus-1-Aktion für Games. Wählen kann man aus Xbox, PS4 und PC-Spielen.

Vergrößern Media Markt: 2 Games kaufen + 1 geschenkt © Media Markt

Vom 3. - 17. Dezember 2019 läuft bei Media Markt wieder die beliebte "2 Plus 1"-Aktion für Games. Dabei wählen Sie 3 Games, egal ob für Xbox One, Playstation 4 oder PC, das günstigste Produkt bekommen Sie dabei geschenkt. Der Preisabzug findet automatisch in Ihrem Warenkorb statt.

Sie können dabei aus allen vorrätigen Spielen wählen. Etwa Top-Titel wie Fifa 20, Call of Duty: Modern Warfare, Red Dead Redemption 2, NFS Heat, Star Wars Jedi: Fallen Order, Days Gone, Gears 5, Borderlands 3 oder Anno 1800.



2 Produkte kaufen + 1 Produkt geschenkt

Media-Markt-Hinweise zur Aktion: "Beim Kauf von 3 unterschiedlichen Spielen (für PS4, Xbox One, PC) erhalten Sie den günstigsten Artikel umsonst. Aktion gilt nur für vorrätige / verfügbare Spiele. Aktionszeitraum: 03.12. – 17.12.2019. Rückgabe nur, wenn alle drei Artikel zusammen zurückgegeben werden. Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon unberührt. Beim Onlinekauf wird der Nachlass in Höhe des günstigsten Artikel auf alle drei Artikel anteilig gemäß dem Kaufpreis verteilt. Je Onlinekauf können maximal 9 Titel in den Warenkorb gelegt werden, wobei im selben Warenkorb nur unterschiedliche Titel ausgewählt werden können. Vorbestellerartikel, Guthabenkarten, Nintendo Switch Spiele, Anwendersoftware, Bücher, Merchandise-Artikel und Prepaidkarten sind von der Aktion ausgenommen. Keine Coupon-Einlösung möglich."

Weitere aktuelle Aktions-Angebote

Media-Markt-Geschenke-Flyer: Zu jedem Angebots-Produkt ein Geschenk dazu

Tolle Schnäppchen im neuen Angebots-Prospekt von Saturn



Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter, oder folgen dort den den Anweisungen und aktivieren den Browser-Push um jederzeit über die aktuellsten Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich Kostenlos!



Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.