Media Markt: 100 Euro Direktabzug auf Galaxy S20, S20+ & S20 Ultra

Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra - das sind die neuen Flaggschiff-Smartphones von Samsung und die direkten Nachfolger des Galaxy S10 bzw. Galaxy S10+. Und um die Verwirrung komplett zu machen, erscheinen das Galaxy S20 und das Galaxy S20+ zusätzlich noch in einer 5G-Version - das Galaxy S20 Ultra gibt's nur mit 5G.

Designmäßig ähneln die S20-Modelle stark den Vorgängern - nur die Kamera hat sich deutlich verändert und die Frontkamera sitzt nun in der Mitte statt in der rechten oberen Ecke. Auch die Displays sind größer geworden und messen nun 6,2, 6,7 und riesige 6,9 Zoll. Außerdem spendiert Samsung den Displays flotte 120 Hz Bildwiederholrate. Obendrauf gibt's eine 108-Megapixel-Kamera mit Mega-Zoom und 8K-Videoaufnahmen, bis zu 5000 mAh Akkukapazität und die neue Exynos 990 CPU.

Was die neuen Super-Smartphones kosten und wie unser erster Eindruck ist, erfahrt Ihr in diesem Video.



Alle Details zum Nachlesen:

► www.pcwelt.de/2480578