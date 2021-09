McDonald's startet digitales Bonusprogramm

Panagiotis Kolokythas

McDonald's startet in Deutschland das neue digitale Bonusprogramm "MyMcDonald's Rewards". Das verbirgt sich dahinter.

Vergrößern McDonald's digitales Bonusprogramm ist gestartet © McDonalds

Nach einer Pilotphase ist jetzt in Deutschland das neue digitale Bonusprogramm "MyMcDonald's Rewards" gestartet, wie der Fast-Food-Riese am Freitag mitteilt. Über die McDonald's-App für iOS und Android können die Nutzer in über 1.000 Filialen Punkte sammeln und gegen "spezielle Produkte" von McDonald's eintauschen. Für die Erstanmeldung beim Bonusprogramm in der App gibt es bereits 50 Punkte. Für jeden ausgegebenen Euro kommen 10 Punkte dazu.

In welchen Filialen das digitale Bonusprogramm verfügbar ist, erfahren die Nutzer auf dieser Seite. Die auf dem Smartphone installierte App signalisiert den Nutzern aber auch, wenn sie sich in einer Filiale befinden, in der sie Punkte sammeln können. Vorausgesetzt natürlich, die App erhält die Berechtigung, den Standort abzufragen.

Diese Produkte erhält man für seine Bonuspunkte

Aktuell gibt es beispielsweise für 200 gesammelte Punkte (also 20 ausgegebene Euro oder anders gesammelte Punkte) wahlweise einen "Café small", "Pommes Frites klein" oder "Cookie nach Wahl".

Für 400 Punkte darf man sich einen Milchshake (0,25l), Heißgetränk, Chickenburger oder Cheeseburger gönnen. Für 600 Punkte einen McFlurry, Pommes Frites groß oder 6 Chicken McNuggets.

Für 800 Punkte gibt es einen McChicken Classic, Big Mac oder Fresh Vegan TS.

Maximal dürfen 1000 Punkte auf einmal eingelöst werden, dafür erhält man dann 20 Chicken McNuggets oder einen Big Tasty Bacon.

Wirklich "spezielle" Produkte konnten wir bei den Prämien bisher nicht entdecken. Sparfüchse sollten bei der Einlösung der Punkte auf eine möglichst hohe Ersparnis achten. Wieso sollte man 200 Punkte für einen 1,29-Euro-Kaffee ausgeben, wenn man dafür auch eine kleine Portion Pommes Frites im Wert von 2,39 Euro erhält?



Dafür enthält der kleine Kaffee aber auch nicht die 230 kcal der kleinen Pommes...