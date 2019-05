Hans-Christian Dirscherl

In rund 980 McDonald's-Filialen können Sie jetzt via Smartphone-App ihre Bestellung aufgeben und bezahlen.

Vergrößern McDonald's: Jetzt bundesweit per App bestellen und bezahlen © McDonald's

Wie im November 2018 angekündigt können Sie ab sofort via Smartphone von überall ihre Bestellung aufgeben und an eine von rund 980 McDonald's-Filialen ihrer Wahl weiterleiten. Bezahlt wird dann unter anderem mit den in der McDonald's-App hinterlegten Kreditkarten. Die Bezahlfunktion heißt „Mobile Order & Pay" und ist Bestandteil der McDonald's-Deutschland-App für iOS und Android. Diese Bestell- und Bezahlmöglichkeit per App steht aber noch nicht in allen McDonald's-Filialen in Deutschland zur Verfügung, denn derzeit gibt es rund 1500 Fastfood-Restaurants mit dem gelben „M“ als Logo.

So geht das Bezahlen mit Mobile Order & Pay: Innerhalb der McDonald's-App kann der Nutzer seine Bestellung - samt eventuell vorhandener Coupons - dem Warenkorb hinzufügen. Mittels Geofencing fragt die App nach, ob die Bestellung ausgelöst werden soll, wenn sich der Gast in der Nähe eines Restaurants befindet. Anschließend kann der User die Zahlungsmethode (Kreditkarte oder bar an der Kasse) auswählen und entscheiden, wo er seine Bestellung entgegennehmen möchte – klassisch an der Theke, am McDrive-Fenster oder via Tischservice. Jederzeit lassen sich innerhalb der App auch Bestell-Favoriten definieren und abspeichern, was eine Bestellung noch schneller und einfacher machen soll.

Die technische Grundlage für das mobile Bestellen und Bezahlen soll das „Restaurant der Zukunft" spielen, wie es McDonald's werbewirksam nennt. Kernstück ist hier ein neues Küchenkonzept. So können die Gäste an digitalen Bestellterminals bestellen und sich mit dem Tischservice Burger & Co. direkt an den Platz bringen lassen. Nach diesem Konzept wurden bundesweit bislang über 1.000 Restaurants umgebaut; bis Ende 2019 wird der Umbau in nahezu allen Restaurants in Deutschland abgeschlossen sein, wie McDonald's erklärt. In allen Restaurants, die zukünftig noch umgebaut werden, wird „Mobile Order & Pay" standardmäßig verfügbar sein.



