Hans-Christian Dirscherl

McAfee hat die Liste der "Most Dangerous Celebrityies 2020" vorgestellt. Mit diesen attraktiven Frauen locken Cybergangster deutsche Nutzer in die Malware-Falle.

Vergrößern McAfee: Das ist die gefährlichste Frau des Jahres 2020 © CatwalkPhotos/Shutterstock.com

Das Sicherheitsunternehmen McAfee hat die gefährlichsten Promis des Jahres 2020 gekürt. Wenig überraschend werden die vorderen Plätze wie immer von weiblichen Promis aus der Medienbranche eingenommen. Die Liste liest sich über weiter Strecken wie Dauerwerbung für die US-Kosmetikindustrie und nur wenige Herren haben es ebenfalls in die Top10 geschafft.



Auf Platz 1 der Rangliste der „Most Dangerous Celebrity 2020“ liegt US-Schauspielerin Kylie Jenner. Sie spielt in der Reality-Fernsehserie „Keeping up with the Kardashians“ mit. Neben Kylie Jenner haben es auch die Models Hailey Baldwin und Cara Delevingne sowie Schauspielerin Jennifer Aniston auf die Liste geschafft. Aber auch Cathy Hummels befindet sich auf dieser zweifelhaften Liste.



Top 10 der gefährlichsten Promis in Deutschland:



1. Kylie Jenner

2. Hailey Baldwin

3. Jennifer Aniston

4. Ryan Gosling

5. Cara Delevingne

6. Cathy Hummels

7. Rihanna

8. Dakota Johnson

9. Miley Cyrus

10. Zac Efron



Mit der „Most Dangerous Celebrity“-Studie ermittelt McAfee seit 14 Jahren die Prominenten, die von Cybergangstern am häufigsten für die Verbreitung von Malware und für Angriffe ausgenutzt werden. Das Prinzip ist dabei fast immer gleich: Die Angreifer versuchen mit einem mehr oder weniger attraktiven Lockvogel die Zielpersonen zum Anklicken gefährlicher Links oder zum Herunterladen von Malware-verseuchten Programmen/ZIP-Archiven zu bewegen. Zum Beispiel, indem behauptet wird, dass sich in einem ZIP-Archiv Nacktfotos einer attraktiven Prominenten befinden würden.



Zu den Berühmtheiten, die in den vergangenen Jahren an der Spitze der Liste standen, gehören unter anderem Heidi Klum, Diane Kruger und Justin Bieber.

Methodik der Studie:



McAfee nutzte die Google API Console, um nach beliebten Mobile, PC und Plattform-Spielen zu suchen, die mit bestimmten Suchbegriffen in Verbindung stehen (Prominente + Torrent oder Prominente + Nacktfotos). „Most Dangerous“ bedeutet laut McAfee also wirklich, dass diese Prominente mit hoher Wahrscheinlichkeit beliebte Suchbegriffe sind.