René Resch

Im offiziellen Huawei-Store läuft aktuell die "Mate my Day"-Aktion mit tollen Deals zu Notebooks und Tablets.

Vergrößern Matebooks & Matepads zu Dealpreisen im Huawei-Store © Huawei

Im offziellen Store von Huawei läuft aktuell noch bis zum 11. Oktober 2020 die "Mate my Day"-Aktion mit tollen Angeboten zu Notebooks, Tablets, Smartphones und Wearables. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen die besten Deals zu Notebooks und Tablets. So gibt es beispielsweise die beliebten Matebooks und Matepads zu Top-Preisen. Die Angebote zu den Smartphone- & Wearable-Produkten im Huawei-Store finden Sie hier:

Mate my Day: Smartphone- & Wearable-Deals



Matebook-Deals

Huawei MateBook D 14

+ Huawei Matepad T8 (Wert: 119 Euro)

8 GB + 256 GB, Intel Core i5, Windows 10 Home

für 599 statt 649 Euro

Huawei MateBook D 15

+ Huawei WiFi AX3 Router (Wert: 109 Euro)

8 GB + 256 GB, Intel Core i5, Windows 10 Pro

für 599 statt 730,12 Euro

Huawei MateBook 13 2020

8 GB +512 GB, AMD Ryzen 5, Space Gray

für 749 statt 778,86 Euro

Huawei MateBook X Pro 2020

16 GB + 1 TB, Intel Core i7, Space Gray

für 1649 statt 1851,13 Euro

Matepad-Deals

Huawei Mediapad T5 WiFi

+ T5 Flip-Cover (Wert: 19,49 Euro)

3 GB + 32 GB, 10,1 Zoll, Full-HD, Android 8, Schwarz

für 149 statt 224,19 Euro

Huawei Mediapad M5 Lite WiFi

+ Flipcover & M-Pen Lite (Wert: 58,47 Euro)

4 GB + 64 GB, 10,1 Zoll, Full-HD, Android 8, Space Grey

für 209,99 statt 292,43 Euro

Huawei Matepad WiFi

+ Flipcover & M-Pen (Wert: 124,98 Euro)

3 GB + 32 GB, 2K Fullview-Display, Midnight Grey

für 279 statt 319 Euro

Die Angebote zu den Smartphone- & Wearable-Produkten im Huawei-Store finden Sie hier:

Mate my Day: Smartphone- & Wearable-Deals

Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren Sie den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!



Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.