Hans-Christian Dirscherl

Hacker haben die Daten von rund 90.000 Mastercard-Kunden gestohlen. Fast alle betroffenen Kunden sollen aus Deutschland stammen.

Vergrößern Mastercard: Daten von 90.000 Kunden aus Deutschland gestohlen

Hacker haben die Daten von rund 90.000 Mastercard-Kunden gestohlen. Das berichtet unter anderem das Manager-Magazin. Mastercard selbst hält sich relativ bedeckt und bestätigt die Sicherheitslücke nur sehr schwammig: „Mastercard wurde auf ein Problem im Zusammenhang mit unserer Priceless Specials-Plattform aufmerksam gemacht. Wir nehmen Privatsphäre sehr ernst und untersuchen dieses Problem mit Hochdruck. Vorsorglich haben wir die Priceless Specials-Plattform umgehend geschlossen.

Dieses Problem hat keinerlei Auswirkungen und steht nicht im Zusammenhang mit dem Zahlungsnetzwerk von Mastercard.“



Damit ist auch klar, dass nicht alle Mastercard-Kunden von dem Problem betroffen sind, sondern nur Nutzer des Bonusprogramms Priceless Specials. Dessen Teilnehmer können Rabatte unter anderem bei Sixt und Tui einlösen.



Bei rund 90.000 Priceless-Specials-Kunden von Mastercard konnten Datendiebe sensible Daten wie Namen, Geburtstage, Handynummern und Postadressen stehlen. Diese Daten wurden laut Manager Magazin am 19. August 2019 in einem Internetforum veröffentlicht. Die dazu gehörigen Kreditkartennummern lagen zum Teil in entschlüsselter und damit lesbarer Form vor. Laut heise handelt handelt es sich fast ausschließlich um Mastercard-Kunden aus Deutschland.



Wer die Datendiebe sind und wie sie an die Daten gelangt sind, ist derzeit unbekannt. Mit den gestohlenen Daten können Angreifer zum Beispiel gezielt Phishingmails an Mastercard-Kunden schicken.



Mastercard-Kunden, die das derzeit gesperrte Bonusprogramm Priceless Specials nutzen, sollten ab sofort alle über Mastercard getätigten Zahlungen genau prüfen.

Mastercard dementiert Bericht über Weitergabe von Daten an Google