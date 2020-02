Massive DSL-Störungen bei Telekom, Vodafone, O2, 1&1

Panagiotis Kolokythas

Kunden von Vodafone, der Telekom Deutschland, 1&1 und O2 melden aktuell Störungen vor allem beim Festnetz-Internet.

Vergrößern Nicht nur Telekom-Kunden haben heute Früh Internet-Probleme © Telekom Deutschland

Bundesweit gibt es aktuell Internet-Störungen bei vielen Anbietern: So klagen derzeit Kunden von Vodafone , der Telekom Deutschland, Telefónica Germany O2 und 1&1 über entsprechende Probleme. Laut Allestörungen.de sind vor allem die Festnetz-Internet-Verbindungen betroffen. Die Probleme treten bundesweit auf, wobei vor allem Großstädte wie Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Frankfurt am Main, Dortmund, Essen und Köln betroffen zu sein scheinen.

Die meisten Störungsmeldungen auf Allestörungen.de stammen dabei von Telekom-Kunden. Die Anzahl der Störungsmeldungen ging teilweise über die 7.000 hinaus, derzeit ist aber auch ein Rückgang der Meldungen bei allen Providern zu beobachten.



Privatsphäre schützen und unbegrenzt streamen Cyberghost VPN ab 2,45 €/Monat



Den Kommentaren der betroffenen Nutzer der Telekom, Vodafone, 1&1 und O2 zufolge, treten die Probleme bereits seit einigen Stunden auf. Die Nutzer melden dabei Totalausfälle der DSL-Internetausfälle in ihren Regionen. Andere Nutzer berichten, dass eine Verbindung ins DSL-Netz wieder hergestellt werden konnte, aber die Verbindung aktuell noch sehr langsam sei.

Die Telekom meldete über ihren Twitter-Account Telekom hilft um kurz vor 8 Uhr, das ein Ausfall einer technischen Einrichtung teilweise zu Störungen der Telefonie und des Internet-Zugangs geführt habe. "Unsere Techniker arbeiten an der Entstörung", so die Telekom Deutschland. Gegenüber anderen Anfragen erklärte die Telekom per Tweets: "Aktuell haben wir eine Störung, wir sind aber bereits dran, diese wieder in den Griff zu bekommen" und "Unsere Techniker arbeiten bereits an der Behebung". Die betroffenen Kunden werden um Geduld und Verständnis gebeten. Weitere Details sind den Mitteilungen des Telekom-Supports nicht zu entnehmen. Auf Twitter melden die ersten Nutzer aber eine Beruhigung der Lage in ihren betroffenen Regionen, während aber in anderen Regionen immer neue Totalausfälle gemeldet werden.

PC-WELT DSL-Tarifrechner