Panagiotis Kolokythas

Bioware verrät den Erscheinungstermin für die Mass Effect Legendary Edition. Das erwartet die Fans.

Vergrößern Mass Effect Legendary Edition erscheint am 14. Mai 2021 © Bioware

Bioware hatte im November 2020 eine Neuauflage aller drei bisher veröffentlichten Mass-Effect-Spiele in Form der "Mass Effect Legendary Edition" angekündigt. Jetzt steht auch der Erscheinungstermin der Sammlung fest. Sie wird am 14. Mai 2021 für PC (auf Origin und Steam) und Xbox One und Playstation 4 veröffentlicht werden. Die Konsolenfassung ist kompatibel mit den Next-Gen-Varianten Xbox Series X/S und Playstation 5. Ab sofort ist Mass Effect Legendary Edition auch für alle Plattformen vorbestellbar.



Passend dazu gibt es von Bioware auch einen neuen Trailer, in dem Szenen aus den rundum erneuerten Spielen zu sehen sind:



Mass Effect Legendary Edition enthält die überarbeiteten Fassungen der Science-Fiction-Rollenspiele Mass Effect (aus dem Jahr 2007), Mass Effect 2 (2010) und Mass Effect 3 (2012). Alle drei Spiele kommen mit allen dafür veröffentlichten Extra-Inhalten, also immerhin über 40 Erweiterungen.

Für die Legendary Edition werden alle Texturen, Shader, Modelle und Effekte auf einen aktuellen Stand gebracht. Hinzu kommen natürlich auch noch Optimierungen für 4K Ultra HD und schnellere Frameraten. Insgesamt bieten die drei Spiele eine Gesamtspielzeit von über 100 Stunden. Erzählt wird die Geschichte von Commander Shepard, der die Menschheit vor ihrer größten Bedrohung retten muss. Als Besonderheit darf auch die weiblich besetzte Figur des Commander Shepard, die mit Mass Effect 3 ihren ersten Auftritt hatte, auch zum ersten Mal in den ersten beiden Teilen der Reihe gespielt werden.



Außerdem arbeitet Bioware seit einiger Zeit laut eigenen Angaben bereits am "nächsten Kapitel" des Mass-Effect-Universums. Das Projekt befindet sich aber noch in einem relativ frühen Stadium, deshalb gibt es hierzu noch nicht allzu viele Details.