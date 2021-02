Panagiotis Kolokythas

Disney+ hat den Starttermin für die nächste Marvel-Serie verraten: "Loki" beginnt am 11. Juni.

Vergrößern Die Marvel-Serie "Loki" startet am 11. Juni auf Disney+ © Disney+ / Marvel Studios

Die nächste Marvel-Serie hat nun einen Starttermin bei Disney+. Die Disney+-Original-Serie "Loki" wird am Freitag, den 11. Juni 2021, starten. Im Mittelpunkt der Serie steht, wie auch der Name schon verrät, der Marvel-Charakter "Loki", der wie in den Thor-Filmen auch von Tom Hiddleston gespielt wird. Die erste Staffel von "Loki" wird aus sechs Episoden bestehen. Marvel Studios bezeichnet die Serie als "Crime Thriller".

Loki, an Original Series from Marvel Studios, starts streaming June 11 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/KbTCI3fmmc — Disney+ (@disneyplus) February 24, 2021

Mit "Loki" hat damit die nächste Marvel-Studios-Serie ihren festen Starttermin. Und das Angebot bei Disney+ mit solchen MCU-Serien (Marvel Cinematic Universe) der Phase Vier beginnt sich zu füllen. Mit "Wandavision" läuft bereits eine solche Serie bei Disney+ äußerst erfolgreich und die erste Staffel von "Wandavision" wird mit der neunten Episode Anfang März 2021 dann abgeschlossen.

Ab dem 19. März startet dann die erste Staffel von "The Falcon and the Winter Soldier", die ebenfalls aus neun Episoden bestehen wird. Direkt danach geht es also dann weiter mit "Loki". Im Herbst 2021 folgt dann noch die erste Staffel der Serie "Hawkeye" und für dieses Jahr ist noch die Serie "Ms. Marvel" geplant.

Der erste Film, der zur Phase Vier des MCU gehört, startet am 7. Mai 2021 mit Black Widow. Und auch noch eine frische Nachricht aus dem MCU: Der neue Spider-Man-Film hat einen Namen. Er startet am 17. Dezember 2021 mit dem Titel "Spider-Man: No Way Home".