Marvel-Phase-4-Filme: Disney verrät neue Starttermine

Panagiotis Kolokythas

In einem Teaser verrät Disney, wann die Marvel-Filme der Phase 4 in die Kinos kommen. Das sind die Starttermine.

Vergrößern Marvels Black Widow startet im Juli in den Kinos © Marvel / Youtube

Die Phase 3 des Marvel Cinematic Universe (kurz: MCU) endete mit dem fulminanten Finale "Avengers: Endgame" und dem Nachklapp "Spider-Man: Far From Home". In diesem Jahr ist bereits die Phase 4 des MCU mit den Disney-Plus-Serien "Wanda Vision" ( hier auf Disney+ verfügbar ) und "The Falcon and the Winter Soldier" ( hier auf Disney+ verfügbar ).



In einem jetzt veröffentlichten bombastischen Teaser verraten Disney und Marvel, wann die Kinofilme der Phase 4 des MCU starten, dabei wurden einige Starttermine auch aktualisiert. Außerdem sind auch bereits teilweise Szenen aus den Filmen zu sehen. Los geht es in diesem Jahr mit vier großen Produktionen, im Jahr 2022 folgen vier weitere Filme und für das Jahr 2023 ist erst mal ein Film geplant.



Dem Teaser zufolge sieht der Plan aktuell wie folgt aus (die Termine beziehen sich auf die US-Kinostarts):



9. Juli 2021: Black Widow

3. September 2021: Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings

5. November 2021: Eternals

17. Dezember 2021: Spider-Man - No Way Home

25. März 2022: Doctor Strange In The Multiverse Of Madness

6. Mai 2022: Thor - Love And Thunder

8. Juli 2022: Black Panther - Wakanda Forever

11. November 2022: The Marvels

17. Februar 2023: Ant-Man and the Wasp - Quantumania

5. Mai 2023: Guardians of the Galaxy Vol. 3

Und hier das Teaser-Video zu den MCU-Phase-4-Filmen: