Hans-Christian Dirscherl

Die NASA hat die ersten Farbfotos veröffentlicht, die der Mars-Hubschrauber Ingenuity erstellt hat. Der Marsrover Perseverance wiederum filmte den Flug - darauf sieht man, wie Ingenuity aus dem Bild fliegt und nach einigen Sekunden wieder zurück ins Bild fliegt.

Vergrößern Mars-Hubschrauber: Erste Farbfotos, geniales Video und neue Rekordflüge © NASA/JPL-Caltech

Die NASA hat hier die ersten Farbfotos von ihrem Mars-Hubschrauber Ingenuity veröffentlicht. Auf den Fotos sieht man sogar die Fahrspuren des Marsrovers Perseverance auf dem Marsboden. Ingenuity nahm sein erstes Farbfoto während seines zweiten Flugs am 22. April 2021 auf. Als das Foto entstand, befand sich der Mars-Hubschrauber 5,2 Meter über der Marsoberfläche. Ingenuitys Kamera kann Aufnahmen mit einer Auflösung von 4208 x 3120 Pixel machen.



Ingenuity hat bisher drei erfolgreiche Flüge auf dem Mars absolviert, wie die NASA mitteilt . Nach seinem Jungfernflug am 19. April 2021 hob er noch am 22. April (der Flug dauerte 51,9 Sekunden) und zuletzt am 25. April vom Mars ab. Bei seinem letzten Flug stieg er wie schon bei seinem zweiten Flug auf fünf Meter Höhe und entfernte sich nun aber sogar rund 50 Meter von seinem Startplatz - das ist weiter als alles, was man auf der Erde vorher hatte testen können. Ingenuity flog dabei 2 Meter pro Sekunde schnell. Aufgrund der dünnen Mars-Atmosphäre müssen die Rotoren des Mini-Hubschraubers aber sehr schnell drehen, viel schneller als es auf der Erde nötig wäre. Der Nachteil der extrem dünnen Atmosphäre des Mars (nur 1/100stel der Dichte der Erdatmosphäre) wird aber zu einem Teil durch die schwächere Anziehungskraft des Mars kompensiert - sie beträgt nur ein Drittel der Erdanziehungskraft.



Dieses faszinierende Video wurde von der Mastcam-Z des Marsrovers Perseverance aufgenommen (darin sieht man, wie der Hubschrauber aus dem von der Kamera erfassten Bildbereich hinausfliegt und einige Sekunden später wieder zurückkommt:

Der Marsrover steht nimmer noch auf dem “Van Zyl Overlook”-Feld. Von dort aus beobachtet und filmt er die Flüge von Ingenuity.



Bei diesen beiden letzten Flügen nahm Ingenuity die oben erwähnten Farbfotos auf, während beim ersten Flug nur Schwarz-Weiß-Aufnahmen entstanden sind. Allerdings nahm Ingenuity auch bei seinem dritten Flug Schwarz-Weiß-Fotos, wie die NASA hier berichtet .



Heute: Mars-Hubschrauber Ingenuity startet zu neuem Rekordflug

Mars-Hubschrauber: Video zeigt ersten Flug von Ingenuity auf dem Mars