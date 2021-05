Mars-Helikopter: Dramatische Sekunden beim sechsten Flug

Panagiotis Kolokythas

Die NASA meldet Probleme beim sechsten Flug des Mars-Helikopters Ingenuity. Es gibt aber eine gute Nachricht.

Vergrößern Schlägt sich tapfer auf der Mars-Oberfläche: Der Hubschrauber Ingenuity © NASA/JPL-Caltech/ASU

Insgesamt fünf Mal ist der Mars-Helikopter Ingenuity bereits über die Oberfläche geschwebt, aber beim sechsten Flug gab es nun einen Zwischenfall, wie die NASA meldet . Die gute Nachricht vorweg: Ingenuity wurde zwar ordentlich durchgerüttelt, konnte aber sicher landen. Das beweisen auch Fotos, die später der Mars-Rover Perseverance von seinem Begleiter knipste und an die Erde sendete. Aber was ist nun passiert, bei diesem sechsten Flug?

Laut der NASA verlief der sechste Flug am 22. Mai 2021 zunächst normal und Ingenuity erstellte bei der geplanten Erkundungsmission entsprechende Luftaufnahmen von der Marslandschaft. Auf den letzten Metern geriet der Mars-Helikopter allerdings laut den Telemetriedaten ins Strudeln, als er gerade zur Landung ansetzen wollte. Die im Helikopter verbauten Sicherheitsmechanismen wurden aktiviert, sodass sich "Ingenuity" mit entsprechenden Anpassungen der Fluggeschwindigkeit und Bewegungen zu "wehren" begann. Hier die "dramatischen" Szenen, die dabei von der Navigationskamera gefilmt wurden. Am Schatten des Mars-Hubschraubers ist zu erkennen, dass etwas nicht stimmte:



Bildfehler schuld an Navigationsproblemen

Schuld an den hektischen Flugbewegungen, während denen auch ein stark erhöhter Stromverbrauch gemessen wurde, war laut der NASA eine Störung in der von der Bordkamera verwendeten Verbindung für die Weitergabe der Bilder. "Diese Störung führte dazu, dass ein einzelnes Bild verloren ging, aber was noch wichtiger ist, sie führte dazu, dass alle späteren Navigationsbilder mit ungenauen Zeitstempeln geliefert wurden", meldet die NASA. Dadurch wurde das Navigationssystem des Mars-Helikopters massiv verwirrt, welches die Bilder benötigt und dadurch nicht mehr in der Lage war, die genaue Position des Mars-Helikopters zu ermitteln.

Als kleinen Erfolg feiert die NASA, dass die automatisierten Sicherungssysteme erfolgreich den Helikopter zum Landen gebracht haben. Sofort eilte der Mars-Rover zur Hilfe, um die Lage zu beurteilen. Wobei "eilen" natürlich relativ ist, denn der Mars-Rover Perseverance rollt mit ein paar Metern pro Stunde eher gemächlich über die Mars-Oberfläche. Einen Tag später kam er dann aber an der neuen Position seines Begleiters an und knipste das Foto, welches dann an die Erde gesendet wurde. Und das ist das Foto - den Pfeil auf den Mars-Helikopter haben wir hinzugefügt:

Vergrößern Mars-Helikopter Ingenuity nach der sicheren Landung des turbulenten sechsten Flugs © NASA / (roter Pfeil: IDG)

"Im Großen und Ganzen endete Flug sechs mit Ingenuity sicher am Boden, weil eine Reihe von Subsystemen - das Rotorsystem, die Aktuatoren und das Energiesystem - auf die erhöhten Anforderungen reagierten, um den Hubschrauber in der Luft zu halten", erklärt die NASA und fügt hinzu: "Ingenuity hat die Situation im wahrsten Sinne des Wortes mit Bravour gemeistert, und obwohl der Flug eine Schwachstelle im Timing aufdeckte, die nun behoben werden muss, bestätigte er auch die Robustheit des Systems in mehrfacher Hinsicht."