Marantz und Denon wollen ab Mai auf HDMI-2.1-Bug reagieren

Michael Söldner

Mit einer kostenlosen Settop-Box wollen Marantz und Denon auf den HDMI-2.1-Bug in ihren AV-Receivern reagieren.

Vergrößern In Verbindung mit einer Xbox Series X/S streiken einige Verstärker. © xbox.com

Seit Oktober sehen sich Käufer neuer Verstärker von Denon und Marantz mit einem Problem konfrontiert, welches auf einer fehlerhaften Implementierung von HDMI 2.1 basiert. Verantwortlich dafür ist ein von Panasonic gefertigter Chip, der das Feature Fixed Rate Link falsch verarbeitet. Als Ergebnis kann es zu Problemen mit angeschlossenen Geräten wie der Xbox Series X/S kommen. Die beiden Hersteller Denon und Marantz wollen ab Mai auf diesen Bug reagieren, allerdings wird ein einfaches Software-Update für die betroffenen Produkte nicht ausreichen.

Stattdessen wollen beide Unternehmen einen von Sound United entwickelten entwickelten HDMI-Adapter anbieten. Dabei handelt es sich aber nicht nur um einen kleinen Stecker, sondern um eine Settop-Box mit eigener Stromversorgung. Diese soll das Signal der Xbox-Konsole in ein Format umwandeln, welches von den Receivern verarbeitet werden kann. Latenzen und damit verbundene Eingabeverzögerungen in Spielen brauchen Xbox-Besitzer nicht befürchten. Auch die Bildqualität solle unter der Umwandlung nicht leiden. Für alle Käufer betroffener AV-Receiver von Denon oder Marantz soll es die Box in der Garantiezeit kostenlos geben. Im Mai wolle man eine Antragsseite online bringen, auf der sich Besitzer der Geräte registrieren können. Die Auslieferung der Geräte werde ab Juni erfolgen. Wer seinen AV-Receiver nach dem April 2021 erstanden hat, braucht sich keine Sorgen zu machen. Die aktuellen Geräte seien laut Hersteller an den Bug angepasst worden. Die betroffenen Geräte von Denon finden sich hier , alle fehlerhaft arbeitenden Geräte von Marantz sind hier aufgelistet. Auch einige Geräte von Yamaha sind betroffen, hier soll jedoch schon ein kommendes Software-Update für Besserung sorgen.

