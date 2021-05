Mann stirbt in Saurierstatue: Polizei vermutet Tod bei Handy-Rettung

Hans-Christian Dirscherl

Ein Mann bleibt in einer Saurierstatue stecken und stirbt darin. Vermutlich wollte er sein hineingefallenes Handy bergen.

Vergrößern Falls Ihr Handy an einer schwer erreichbaren Stelle liegt, sollten Sie für die Rettung Hilfe rufen. © encierro/Shutterstock.com

Der The Guardian berichtet in seiner Onlineausgabe über den tragischen Tod eines 39 Jahre alten Mannes. Die Leiche des Mannes steckte in einer lebensgroßen Dinosaurierstatue (die einen „Stegosaurus“ darstellt). Laut dem aktuellen Stand der Ermittlungen könnte der Mann dabei gestorben sein, als er versuchte, sein in die Statue gefallenes/gerutschtes Mobiltelefon wiederzubekommen.

Auf die Leiche aufmerksam gemacht hatte ein Vater, der zusammen mit seinem Sohn die im Freien aufgestellte Dinosaurierstatue, die aus Papiermaché gefertigt ist, besichtigte und einen Geruch bemerkte. Die Statue befindet sich in Santa Coloma de Gramenet im Norden von Barcelona. Vater und Sohn hatten beim genaueren Hinsehen bemerkt, dass sich irgendetwas in der Saurierstatue befinden würde. Die herbeigerufene Polizei fand dann den Mann, der in einem der riesigen Beine des Sauriers feststeckte. Die Polizisten riefen die Feuerwehr, die den Körper der Saurierstatue aufschnitten, woraufhin der Leichnam entfernt werden konnte.

🔴 Troben el cos sense vida d'un home dins d'un dinosaure decoratiu dels antics cinemes del Cubics de #SantaColoma de #Gramenet. Un nen i el seu pare, que juguen sovint a la zona, han trobat el cadàver. El pare ha avisat immediatament la policia, que investiga la causa de la mort pic.twitter.com/EIAc3P4Lr1 — El Mirall.net (@elmirallnet) May 22, 2021

Eine Polizeisprecherin teilte mit, dass es bisher keine Anzeichen für ein Fremdverschulden oder fremde Gewalt geben würde. Bisher sehe alles nach einem Unfall aus, das Ergebnis der Autopsie müsse man aber noch abwarten. Das genaue Todesdatum sei noch nicht bekannt, aber es sehe so aus, als ob der Mann schon einige Tage in dem Bein festgesteckt sei. Wenige Stunden bevor der Mann gefunden wurde, habe ihn seine Familie als vermisst gemeldet.

Der Mann war offensichtlich mit dem Kopf voraus in das Bein geklettert und dort stecken geblieben. Es sehe derzeit so aus, als ob er versucht habe sein Mobiltelefon wiederzubekommen, das er wohl in der Saurierstatue fallen gelassen hatte. Das ist derzeit aber nur eine Vermutung.

Die Saurierfigur hatte Werbung für ein Kino gemacht, das aber längst geschlossen ist. Die Figur wurde mittlerweile entfernt.

Warnung: Keine unüberlegten Rettungsversuche für Handys

Diese Meldung sollte allen Handybesitzern zur Warnung dienen: Immer wieder ereignen sich tödliche Unfälle in Zusammenhang mit Mobiltelefonen. Seien es gedankenlos durchgeführte Selfies oder Handynutzer, die mit dem Blick auf dem Bildschirm über die Straße laufen, ohne auf den Verkehr zu achten – einen derartigen Fall erlebten wir vor einiger Zeit in München, als eine Frau auf ihren Smartphonebildschirm blickend die Straße überquerte, obwohl die Fußgängerampel Rot zeigte. Das gerade abbiegende Auto konnte nur mit einer Vollbremsung verhindern, dass es die Frau überfuhr. Bei dem bremsenden Auto handelte es sich aber um einen Streifenwagen und die beiden Beamten stellten die Frau sofort zur Rede.

Ebenso gefährlich sind Autofahrer, die über die Straße brettern und dabei eine Kurznachricht tippen. Ein anderes Risiko sind wie anscheinend auch in dem oben beschriebenen Beispiel gescheiterte Rettungsversuche eines heruntergefallenen Mobiltelefons. Wenn Ihr Handy an eine gefährliche Stelle fällt, dann springen Sie nicht sofort hinterher, sondern wägen Sie erst die Risiken der Bergung ab. Und rufen Sie gegebenenfalls die Feuerwehr oder die Polizei zu Hilfe. Besser Sie werden anschließend für einen Feuerwehr- oder Polizeieinsatz zur Kasse gebeten, als dass Sie dafür mit Ihrem Leben bezahlen.

