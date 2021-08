Mann findet gestohlenen E-Roller durch Airtags wieder

Michael Söldner

Durch zwei versteckte Airtags konnte ein New Yorker seinen gestohlenen Elektro-Tretroller wieder ausfindig machen.

Vergrößern Die Airtags waren die letzte Rettung für einen New Yorker Roller-Besitzer. © apple.com

Apples Airtag-Anhänger eignen sich für viele Einsatzzwecke, primär jedoch zum Auffinden verlorener Gegenstände wie Koffer oder Geldbörsen. Im Falle des New Yorkers Dan Guido konnten die Apple-Gadgets sogar beim Wiederfinden seines gestohlenen E-Rollers helfen. Dieser wurde in der Nacht zum 2. August entwendet. Der CEO einer Cybersicherheitsfirma hatte jedoch im Vorfeld zwei Airtags in seinem schwarzen Roller versteckt und mit schwarzem Klebeband unkenntlich gemacht. Am folgenden Tag machte er sich auf den Weg, um die beiden Tracker aufzuspüren. Auf Twitter hielt er seine Fans dabei auf dem Laufenden. Auf die Mithilfe der New Yorker Polizei konnte Guido leider nicht hoffen, da sich diese nicht mit den neuen Apple-Gadgets auskannten.

Dabei drängte die Zeit, denn Guido sollte schon sehr bald einen Flug zur Blackhat Sicherheitskonferenz in Las Vegas antreten. Nur eine Stunde vor der geplanten Abreise gab der New Yorker die Suche nach seinem Elektroroller auf – vorerst. Der Roller wurde zwar auf dem Smartphone geortet, seine genaue Position war allerdings nicht auszumachen. Doch auch nach seiner Rückreise am 9. August war der Roller noch an der gleichen Position. Diesmal konnte Guido auch die Ordnungskräfte zur ihrer Mithilfe überreden, nachdem er ihnen die Funktionsweise der Airtags anhand seines Schlüssels vorgeführt hatte. Wenig später wurden die Suchenden in einem Geschäft für E-Bikes fündig. Dort wurden zahllose Elektro-Tretroller gelagert, die wohl alle gebraucht waren. Unter diesen befand sich auch der zuvor gestohlene Roller von Guido. Nach dem Abspielen eines Tones über den verbauten Lautsprecher konnte Guido allen Anwesenden beweisen, dass es sich um seinen Roller handelte.

iOS 14.6 bringt Neuerungen für Airtags