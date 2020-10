Mandalorian Xbox-Controller für 190 Euro von Microsoft

Panagiotis Kolokythas

Microsoft hat einen Xbox-One-Controller für Fans der Disney-Plus-Serie Mandalorian angekündigt. Der stolze Preis: 190 Euro.

Vergrößern Mandalorian Wireless Xbox Controller © Microsoft

Passend zum Start der zweiten Staffel der Real-Star-Wars-Serie "The Mandalorian" auf Disney+ hat Microsoft nun auch einen entsprechend gestalteten Xbox-One-Controller angekündigt. Die neue Staffel startet am 30. Oktober auf Disney+. Der Controller wird laut der Microsoft-Store-Website wohl später verfügbar sein. Momentan kann er nur vorbestellt werden und als "Verfügbar ab" ist der 31. Dezember 2020 angegeben. Der Controller dürfte aber wohl früher ausgeliefert werden.

Vergrößern Der Xbox Mandalorian Wireless Controller kommt mit Ladestation © Microsoft

Der stolze Preis lässt sich dadurch erklären, dass der Controller inklusive einer Ladestation ausgeliefert wird. Außerdem verspricht Microsoft eine verdoppelte Wireless-Reichweite. Konkret preist Microsoft den Controller wie folgt an:

Dieser Xbox Wireless Controller mit Xbox Pro Ladeständer im Mandalorianer-Design überzeugt durch ein unvergleichliches ergonomisches Design. Sie profitieren von texturierten Griffen, benutzerdefinierten Tastenzuweisungen und bis zu doppelter Wireless-Reichweite. Ein Magnetkontaktsystem ermöglicht das einhändige Spielen während des Aufladens. Erleben Sie die Abenteuer des Mandalorianers mit einer Technologie, die auf unvergleichlichen Spielekomfort ausgelegt ist.

Der Controller ist für den Einsatz auf einer Xbox One X, Xbox One S, Xbox One, Windows 10, Android und iOS geeignet. Außerdem auch für die neuen Xbox-Spielekonsolen Xbox Series X und Xbox Series S, die ab dem 10. November 2020 erhältlich sein werden.