Malaysia verschärft Strafen für Streaming-Piraten

Denise Bergert

In Malaysia wurde das Urheberrecht verschärft. Streaming-Piraten drohen nun bis zu 20 Jahre Haft.

Vergrößern Wer Netflix und Co. in Malaysia illegal streamt, dem drohen bald härtere Strafen. © Netflix

Malaysia will stärker gegen das illegale Hochladen und die Bereitstellung von urheberrechtlich geschützten Inhalten in Form von Streaming-Angeboten vorgehen. Dafür hat das Repräsentantenhaus von Malaysia nun einen Gesetzentwurf zur Änderung des Urheberrechts verabschiedet. Die sogenannte Copyright (Amendment) Bill 2021 will die Herausforderungen des illegalen Streamings direkter angehen.

Malaysia geht härter gegen Streaming-Piraten vor

„Das Gesetz 332 wird geändert, um sicherzustellen, dass die umgesetzten Urheberrechtsgesetze einen effizienteren und effektiveren Schutz bieten, der den aktuellen Anforderungen entspricht und die Bedürfnisse der Geschäftswelt und der Interessengruppen erfüllt“ , erklärt Datuk Seri Alexander Nanta Linggi, Minister für Binnenhandel und Verbraucherangelegenheiten. Das Gesetz nimmt die ins Visier, die illegale Streams bereitstellen oder erleichtern, etwa durch Apps und Software sowie Hardware.

Haftstrafen von bis zu 20 Jahren

Das Gesetz sieht empfindliche Strafen vor und fasst die Anwendungsfälle weiter. Strafbar machen sich nicht nur Personen oder Unternehmen, die Hard- oder Software für illegale Streams im Rahmen einer geschäftlichen Tätigkeit verbreiten oder anbieten, sondern auch private Nutzer, die den „Inhaber des Urheberrechts beeinträchtigen“ . Verstöße gegen das neue Urheberrechtsgesetz werden mit Geldstrafen zwischen umgerechnet 2.000 und 42.000 Euro geahndet. In besonders schweren Fällen drohen Streaming-Piraten sogar Haftstrafen von bis zu 20 Jahren.