Magnetische Straße erlaubt Laden während der Fahrt

Michael Söldner

Durch Fahrbahnen aus magnetischem Zement sollen sich elektrisch betriebene LKW und PKW während der Fahrt laden lassen.

Vergrößern Spezieller Zement soll das drahtlose Laden während der Fahrt möglich machen. © magment.co

Elektrisch betriebene PKW und Lastwagen könnten in Zukunft die Umwelt entlasten. Doch sowohl für private als auch für geschäftliche Fahrten sind die langen Ladezeiten und damit verbundenen Pausen noch ein großes Problem. In den USA soll nun ein magnetischer Zement getestet werden, mit dem sich Fahrzeuge auch während der Fahrt aufladen lassen sollen. Dazu entsteht im Bundesstaat Indiana ein 400 Meter langer Straßenabschnitt, auf dem schwere E-LKW mit über 200 Kilowatt geladen werden sollen. Würden die Testläufe erfolgreich verlaufen, so sollen im Bundesstaat Teile des Interstate-Highways entsprechend umgebaut werden. Der für den Bau notwendige Zement stammt vom Start-up Magment GmbH aus Oberhaching. Darin sind Ferrite aus Recycling-Material enthalten, die zusammen mit Kupferspulen und Kabeln eingegossen werden.

Seit der Firmengründung im Jahr 2015 hat Magment GmbH schon drahtlose Ladestationen für Gabelstabler, Roboter oder Elektroroller entwickelt. Das Laden während der Fahrt hingegen steckt noch in den Kinderschuhen. Noch würde diese Technik eher in der Logistik zum Einsatz kommen, wo kürzere Ladepausen wirtschaftlich einen größeren Erfolg versprechen. Schon beim 2017 vorgestellten Ladesystem für Autos von Qualcomm wurde deutlich, dass der Wirkungsgrad bei fahrenden Autos bei maximal 80 Prozent liegt. Steht das Fahrzeug hingegen, so können Wirkungsgrade von 90 bis 93 Prozent erreicht werden. Auch die in großem Umfang in der Straße zu verlegenden Kupferspulen machen das System weniger lukrativ. Das Fraunhofer ISI empfahl in einer 2017 entstandenen Studie eher den Einsatz von Oberleitungen für LKW.

E-Auto muss nie aufgeladen werden: Aptera soll 2021 erhältlich sein