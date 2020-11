MagentaTV: Neue Tarife und Box starten – alle Infos

Panagiotis Kolokythas

Die Telekom hat die neuen Tarife für MagentaTV vorgestellt. Dazu auch noch eine neue Box und Funktionen.

Vergrößern Neue MagentaTV-Tarife starten © Telekom

Die Deutsche Telekom wertet ihr MagentaTV-Angebot deutlich auf und hat neue Tarife, eine neue MagentaTV Box und die Erweiterung des Dienstes am Dienstag vorgestellt. Als eine der Neuerung erhalten alle MagentaTV-Kunden nun Zugriff auf die Mediathek TV Now Premium der Mediengruppe RTL, inklusive aller dort verfügbaren Pay-TV-Sender, Live-Sports-Events und exklusiven Serien und Filme. Ermöglicht wird dies durch die neue Partnerschaft der Telekom mit der Mediengruppe RTL.

Ab dem 1. Dezember wird die Telekom eine neue MagentaTV Box mit integrierter Mesh-WLAN-Technologie anbieten. Die Box kann in jedem Raum in das bestehende WLAN-Netzwerk eingebunden werden, um so das vorhandene WLAN-Netz dort zu erweitern, wo es gebraucht wird. Die MagentaTV Box wird für einmalig 341,17 Euro oder monatlich 6,78 Euro erhältlich sein. Der neue Zweit-Receiver MagentaTV Box Play kostet einmalig 263,19 Euro oder monatlich 5,80 Euro.

Die neuen MagentaTV-Tarife

Außerdem starten ab sofort die drei neuen Tarife für MagentaTV. MagentaTV Smart kann zusammen mit Magenta Zuhause und/oder einem Media-Receiver gebucht werden. Alternativ kann MagentaTV auch ohne Media-Receiver (4,82 Euro/Monat) über einen Stick am Smart-TV oder auf einem Smartphone oder Tablet genutzt werden.

MagentaTV Smart



Preis: ab 9,75 Euro/Monat mit 24 Monaten Laufzeit



50 Sender in HD

TV Now Premium

Nutzung von fünf Geräten und bis zu drei Streams parallel

mobile Nutzung

50 Stunden Cloud-Speicher

Megathek mit Filmen und Serien auf Abruf



Komfortfunktionen: Restart und Time-Shift

Mehr Infos hier bei der Telekom

Bei MagentaTV Flex verringert sich die Mindestvertragslaufzeit auf 1 Monat und dieser Tarif ist auch ohne einen Internetanschluss der Telekom verfügbar.

MagentaTV Flex

Preis: 14,62 Euro/Monat mit 1 Monat Mindestvertragslaufzeit

50 Sender in HD

Nutzung von fünf Geräten und bis zu zwei Streams parallel

mobile Nutzung

24 Stunden Cloud-Speicher

Megathek mit Filmen und Serien auf Abruf

Komfortfunktionen: Restart und Time-Shift

Mehr Infos hier bei der Telekom

Der Einsteiger-Tarif für MagentaTV trägt den Zusatz "Basic" und kann für 4,88 Euro zu einem Telekom-Internettarif hinzugebucht werden. Allerdings wird die Nutzung eines Media-Receivers vorausgesetzt, wodurch Kosten von 4,82 Euro pro Monat entstehen.

Magenta TV Basic

Preis: 4,88 Euro / Monat (Voraussetzung: Media Receiver für 4,82 Euro monatlich)

20 Sender in HD

Megathek mit Filmen und Serien auf Abruf

Komfortfunktionen: Restart und Time-Shift

Mehr Infos hier bei der Telekom



Smart Speaker Mini für 1 Euro

Als Neuerung können die Besitzer der neuen Boxen oder der bereits verfügbaren Media Receiver MR 201, MR 401 und MR 601 auch Sprachbefehle über die virtuelle Fernbedienung der kostenlosen MagentaTV-App (für iOS und Android verfügbar) verwenden. Nutzer können so beispielsweise per Sprache den Sender umschalten oder nach Filmen oder Darstellern suchen. Möglich sind auch Befehle, wie etwa "Hallo Magenta, suche nach Komödien aus den Neunzigern". Wer die App nicht für die Sprachsteuerung nutzen möchte, dem bietet die Telekom für den Einstieg auch den Smart Speaker Mini zum Aktionspreis von einem Euro in den Telekom-Shops und über die Gratis-Rufnummer ☎ 0800 / 33 03000 an. Das Angebot gilt bis zum 18. Dezember und solange der Vorrat reicht.