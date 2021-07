Magenta TV: Neuer Tarif mit Disney+ und TVNOW Premium

Panagiotis Kolokythas

Die Telekom hat einen neuen Magenta-TV-Tarif vorgestellt, in dem auch Disney+ und TVNOW Premium enthalten sind.

Vergrößern Neuer Magenta TV Entertain Tarif der Telekom © Telekom

Die Telekom Deutschland hat für den 3. August 2021 den Start eines neuen Magenta-TV-Tarifs angekündigt: Magenta TV Entertain. In Zusammenarbeit mit der Mediengruppe RTL Deutschland und Disney bietet die Telekom ab Anfang August mit Magenta TV Entertain einen neuen Komplett-Tarif an: Neben Magenta TV und der Megathek sind auch die Streaming-Angebote Disney+ und TVNOW Premium enthalten.

Kräftiges Sparpotential: monatlich 12 Euro statt 23,98 Euro

Der monatliche Preis für Magenta TV Entertain Kunden mit oder ohne Telekom-Festnetzanschluss: 12 Euro. Damit spart man bei diesem Angebot die Hälfte, denn einzeln gebucht würden 23,98 Euro pro Monat an Kosten anfallen. Ab dem 13. Monat erhöhen sich die monatlichen Kosten für Magenta TV Entertain dann auf 15 Euro.

"Auch alle MagentaTV Bestandskunden profitieren von dem Preisvorteil, für z.B. nur 2 Euro mehr in den ersten 12 Monaten gegenüber dem Tarif MagentaTV Smart erhält der Kunde zusätzlich Disney+ inklusive", erklärt die Telekom.

Auf dem Fernseher ist MagentaTV Entertain als Komplettangebot mit einem Telekom Media Receiver, MagentaTV Stick, Apple TV 4K, MagentaTV Box oder via App direkt auf den Samsung Smart TV-Modellen (ab Modelljahr 2017) oder Android TV von Sony und Philips (ab Android OS Version 7) nutzbar. Außerdem ist MagentaTV Entertain auch auf Smartphones oder Tablets via App (für Android und iOS) oder per Browser verfügbar.