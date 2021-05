MSI: RTX 3070 Ti (8GB) und RTX 3080 Ti (12GB) geleakt

Michael Söldner

Hersteller MSI plant offenbar eigene Modelle der RTX 3070 Ti und der RTX 3080 Ti mit 8 bzw. 12 GB Videospeicher.

Vergrößern Die Ti-Version der RTX 3080 dürfte über mehr Videospeicher verfügen. © nvidia.com

Im Internet sind Folien des Herstellers MSI geleakt , auf denen neue Grafikkarten angekündigt werden. Demnach seien eine RTX 3070 Ti mit 8 GB Speicher sowie eine RTX 3080 Ti mit 12 GB Speicher geplant. Beide Grafikkarten geistern schon lange durch die Gerüchteküche, bei der Bestückung mit Videospeicher gab es bislang allerdings sehr unterschiedliche Vorhersagen. Nun scheint MSI der Ankündigung durch Nvidia zuvorgekommen zu sein. Bei der RTX 3070 Suprim setzt der Hersteller demnach auf das gleiche PCB- und Kühler-Design wie schon bei der RTX 3070 Suprim. Auch an der Speicherausstattung von 8 GB soll sich nichts ändern. Die Unterschiede zur Non-Ti-Version finden sich damit nur in der Anzahl der Shader: Die RTX 3070 verfügt über 5.888 Shader, die Ti-Version könnte auf maximal 6.144 Shader kommen und wäre damit immerhin vier Prozent schneller.

Auch für die RTX 3080 Ti plant MSI das gleiche Design wie bei der RTX 3080. Die Non-Ti-Version kommt auf 8.704 Shader, die RTX 3080 Ti könnte mit in etwa 9.600 Shadern bis zu 10 Prozent schneller sein. Neu ist bei der RTX 3080 Ti von MSI hingegen der Speicherausbau: Anstelle der 8 GB bei der RTX 3080 will der Hersteller die RTX 3080 Ti mit 12 GB Videospeicher ausliefern. Dies würde für künftige Spiele etwas mehr Zukunftssicherheit bedeuten. Das High-End-Modell RTX 3090 bleibt mit 24 GB Videospeicher damit weiter unangefochten an der Spitze. Noch hat MSI die Präsentationsfolien nicht offiziell bestätigt. Insider erwarten, dass Nvidia seine neuen Grafikkarten bis zum Ende des Monats vorstellen möchte. Dann dürften auch die Dritthersteller ihre neuen Karten der Öffentlichkeit präsentieren.

RTX 3070 Ti und 3080 Ti: Vermutungen zu Terminen und Preisen