MSI: Mini-Version der Geforce RTX 3060 (Ti) mit 17,2 cm Länge

Michael Söldner

Mit vier kompakten Grafikkarten mit nur 17,2 cm Länge will MSI den Bau kleiner Gaming-PCs erleichtern.

Vergrößern Die "Aero ITX"-Reihe eignet sich besonders für kompakte Gehäuse. © msi.com

Wer einen leistungsfähigen Gaming-Rechner plant, ist mit den beiden Grafikkarten Geforce RTX 3060 und RTX 3060 Ti gut beraten. Soll die Hardware jedoch in ein besonders kleines Gehäuse verfrachtet werden, so kann die Länge der jeweiligen Grafikkarte schnell zum Problem werden. Hersteller MSI will mit der kompakten „Aero ITX“-Grafikkartenreihe genau solche Vorhaben erleichtern. Die Reihe wurde nun um die Geforce RTX 3060 und RTX 3060 Ti erweitert. Beide Karten sollen sowohl in einer Standardvariante als auch in einer übertakteten Version mit „OC“-Endung angeboten werden. Jede der vier Grafikkarten beansprucht zwei Slots im Gehäuse und kommt auf Abmessungen von 172 x 125 x 43 Millimetern. Speziell die geringe Länge von 17,2 Zentimetern sollte genügend Platz im Gehäuse lassen.

Beim Gewicht unterscheiden sich die Modelle hingegen: Während die normale Version auf 503 Gramm kommt, wiegt die Ti-Version mit 559 Gramm etwas mehr. Bei der Taktung gibt es erwartungsgemäß ebenfalls Unterschiede: Die RTX 3060 läuft mit maximal 1.777 MHz, das OC-Modell kommt auf 1.792 MHz (+0,8%). Beide Karten haben 12 GB GDDR6-RAM. Die RTX 3060 Ti taktet hingegen mit maximal 1.665 MHz, während das OC-Modell auf 1.695 MHz (+1,8%) kommt. Auf den Ti-Modellen sind 8 GB RAM verbaut. Angaben zu den Preisen und zur Verfügbarkeit der kompakten Grafikkarten macht MSI leider noch nicht.

