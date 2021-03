MSI: Beta-BIOS für Resizable BAR auf Ryzen-3000-CPUs

Michael Söldner

Mit dem Beta-BIOS für MSI-Mainboards und 500er-Chipsatz lässt sich Resizable BAR auch mit einem Ryzen3000 nutzen.

Vergrößern EIn BIOS-Update für Mainboards von MSI ermöglicht Resizable BAR mit Ryzen 3000. © msi.com

Wer über ein MSI-Mainboard mit 500er-Chipsatz verfügt, kann sich ab sofort ein Beta-BIOS herunterladen . Dieses Update verbessert die SMART-Erkennung von SSDs. Zudem spendiert das neue BIOS die Möglichkeit, die Funktion Resizable BAR auf Ryzen-Prozessoren der 3000er Reihe zu nutzen. Dadurch können auch CPUs mit Zen 2-Architektur das neue PCI-Express-Feature nutzen. Resizable BAR erlaubt der CPU den vollen Zugriff auf den Speicher der Grafikkarte. Bislang war die auch als SAM (Smart Access Memory) bekannte Funktion nur mit Prozessoren der Ryzen-5000-Reihe (Zen 3) und aktuellen Intel-CPUs möglich.

Hersteller MSI hat eine Unterstützung von Resizable BAR bislang nur der AMD-Grafikkarte Radeon RX 6800 bescheinigt. Ob die Funktion im Zusammenspiel mit einem Ryzen-3000-Prozessor damit auch auf den Grafikkarten der Geforce RTX 3000-Reihe zur Verfügung steht, bleibt offen. Laut Nvidia funktioniert SAM bislang mit den eigenen Grafikkarten im Zusammenspiel mit einem Core-i-Prozessor der 10. und 11. Generation sowie mit Ryzen 5000. Laut MSI dürfen sich Spieler durch Resizable BAR auf eine bessere Gaming-Performance freuen. Als Beispiel wird „Shadow of the Tomb Raider“ genannt. Dessen Bildrate stieg im MSI-Test um bis zu 17 Prozent an. Dies wäre ein beachtlicher Wert, wenn man bedenkt, dass hierfür keine Änderung an der Hardware notwendig ist. Wer eine Ryzen-3000-CPU im Zusammenspiel mit einer aktuellen AMD-Grafikkarte auf einem unterstützten Mainboard nutzt, kann durch Resizable BAR von einer besseren Spiele-Performance profitieren. Diese unterscheidet sich jedoch von Spiel zu Spiel und muss durch passende Treiber flankiert werden.

ResizeBAR: Ende März auch für RTX 3090, 3080 und 3070