Hans-Christian Dirscherl

Google wird Google Docs und die G Suite so erweitern, dass man direkt Word-, Excel- und Powerpoint-Dateien bearbeiten kann.

Vergrößern MS-Office-Dateien: Bald direkt in Google Docs bearbeiten © Google

Google wird das kostenlose Google Docs und die kostenpflichtige G Suite so erweitern, dass man damit Dateien, die mit Microsoft Word, Excel oder Powerpoint erstellt wurden, direkt und ohne Umwandlung in ein anderes Dateiformat bearbeiten kann. Bis jetzt können Sie in Google Texte und Tabellen (Google Docs etc.) aus Word-, Excel- und PPT-Dateien nur zum Anschauen öffnen. Eine Bearbeitung ist aber nicht möglich, so lange Sie die Dateien nicht konvertieren. Doch das soll sich bald ändern.

Google hat laut The Verge mitgeteilt, dass es den nativen Support für die Dateiformate von Microsoft Word, Excel und Powerpoint in seine Online-Office-Anwendungen Google Docs, Sheets und Slides integrieren wird. Danach können Sie die MS-Office-Dateien direkt in Googles Online-Office bearbeiten.

Word: .doc, .docx, .dot

Excel: .xls, .xlsx, .xlsm (macro enabled Excel files), .xlt

Powerpoint: .ppt, .pptx, .pps, .pot

Der Support für die Word-, Excel- und Powerpoint-Dateien soll zunächst für die kostenpflichtige G Suite verfügbar sein. Im April oder spätestens im Mai 2019 soll die Bearbeiten-Funktion in die G Suite integriert sein.

Viel spannender aber ist, dass Google gegenüber The Verge angekündigt hat, dass auch die Nutzer des kostenlosen Google Docs Microsoft-Office-Dateien bald bearbeiten werden können. Diese Funktion will Google ebenfalls noch im April 2019 für Google Docs, Sheets und Slides ausliefern.

Vor wenigen Tagen hatte Dropbox mitgeteilt, dass man künftig in Dropbox Business Dateien der G Suite erstellen und bearbeiten kann. Zu einem späteren Zeitpunkt will Dropbox diese Funktion auch für Nutzer des kostenlosen Dropbox-Zugangs und des kostenlosen Google Docs, Sheets und Slides anbieten.