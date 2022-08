MICHI der PC-WELT-Cartoon #13: Strompreise

Jérémie Kaiser

Michi hat eine großartige Idee um beim Arbeiten Strom zu sparen. Basti ist davon nicht wirklich überzeugt ...

Cartoon #13: Strompreise

Cartoon #12: Phishing

Cartoon #11: RTX 3050

Cartoon #10: WoW (2023)

Cartoon #9: Virus

Cartoon #8: Black Friday

Cartoon #7: Call of Duty

Cartoon #6: Halloween 2021

Cartoon #5: Windows 11

Cartoon #4: Squid Game

Cartoon #3: James Bond

Cartoon #2: Dune (2021)

Cartoon #1: iPhone 13

Comic #23: Michis Höllen Skates

So entsteht eine Comic-Seite:



Hellmut Racing (Artwork)

Vergrößern Hellmut Racing - Artwork PC-Welt Comic

Das Making-Of-Video:

Comic #22: Ein schwarzer Tag

Das "HELLMUT-Graffiti" aus dem Comic (als T-Shirt, Tasse, etc.) gibt es hier!



Comic #21: Ein schöner Tag

Comic #20: Hey Gugel

Comic #19: Dampf ablassen

Comic #18: Michis Arbeitstag

Comic #17: Michis E-Scooter

Hellmuts Graffiti (Artwork)

Vergrößern Hellmuts PC-Welt-Graffiti © IDG

Comic #16: Der Nunja, äh, Ninja

Comic #15: Hellga

Comic #14: Herr Corona

Kein Scherz: www.pcwelt.de/corona

Comic #13 (Teil 4): PC-WELT-Man gegen Macphisto

Comic #13 (Teil 3): Die Jagd

Comic #13 (Teil 2): Die Entführung

Comic #13 (Teil 1): Der Schrecken der Nacht

Comic #12: Bon voyage

Comic #11: Ein fliegendes Phänomen

Comic #10: Ein elektrisierendes Experiment

Der im Comic erwähnte Artikel: US-Forscher behandeln Haarausfall mit Stromstößen

Comic #9: Die letzte Hoffnung

Comic #8: Shopping

Team Hölle und Hellmut auf der Wiesn 2019 (Artwork)

Vergrößern Aquarell Team Hölle und Hellmut Wiesn 2019

Das Making-Of-Video:



Comic #7: Ein Missverständnis

Comic #6: Michi und Basti testen die HMX 2

Comic #5: Team Hölle gibt Autogrammkarten

Comic #4: Team Hölle auf dem Weg zur Gamescom 2019

Comic #3: Bastis Haare

Comic #2: Die Plörre

Comic #1: Ein seltsames Päckchen

Das ist schon seltsam. Wer hat das mysteriöse Päckchen vor das Höllen-Studio gelegt - und woher kommt es? Michi weiß von nichts: "Das habe ich nicht bestellt!" Basti ist auch ratlos: "Da steht ja noch nicht einmal ein Absender drauf." Soll Team Hölle das Päckchen aufmachen? Wird der Inhalt die aktuelle Höllenmaschine HMX2 gefährden? Fällt am Ende sogar das ganze Gewinnspiel ins Wasser? "No risk, no fun" denkt sich Michi und will es gerade aufmachen, als ein infernalischer Schrei aus dem Innern ertönt und der Deckel des Päckchens mit einem lauten Knall aufreißt. Doch sehen Sie selbst:

Ab sofort gibt's alle zwei Wochen immer Mittwochs unseren neuen Comic von Jérémie Kaiser auf unserer Website pcwelt.de und auf Instagram , Facebook und Twitter . Und wenn Sie schon dabei sind uns dort zu besuchen, sagen Sie uns auch gleich, ob Ihnen der neue Comic gefällt. Wir freuen uns über jeden Kommentar.

