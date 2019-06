"MEGA-Rabatte" im Playstation Store mit Rage 2 und No Man's Sky

Michael Söldner

Bis zum 11. Juli werden zahlreiche PS4-Spiele deutlich günstiger angeboten. Neben Blockbustern finden sich auch Geheimtipps.

Vergrößern Die "MEGA-Rabatte" reichen von Blockbustern bis hin zu eher unbekannten PS4-Spielen. © playstation.com

Sony bietet im Playstation Store im Rahmen der Aktion „MEGA-Rabatte“ zahlreiche Spiele für PS4 deutlich günstiger an. So lassen sich beim Endzeit-Shooter Rage 2 in der Standard-Version 35 Prozent sparen, das Spiel kostet derzeit 44,99 Euro. Die Deluxe Edition mit Bonusinhalten kostet statt 90 Euro nur noch 59,99 Euro. Der Klassiker The Witcher 3: Wild Hunt wird 70 Prozent günstiger für 8,99 Euro angeboten. Wer die Sommermonate vor der Konsole verbringen möchte, findet mit dem Bundle aus Fallout 4 in der GOTY-Edition und Skyrim in der Special Edition für 24,99 Euro Hunderte Spielstunden zum kleinen Preis.

VR-Spieler sollten sich No Man‘s Sky für 19,99 Euro statt 39,99 Euro sichern, noch im Sommer soll das Spiel kostenlos einen VR-Modus erhalten. Das ebenfalls in VR spielbare Jump & Run Moss kostet derzeit nur 20 statt 30 Euro. Gruslig wird es hingegen im VR-Versteckspiel Intruders: Hide and Seek. Fans von Assassin‘s Creed werden bei den "MEGA-Rabatten" ebenfalls versorgt: Teilweise lassen sich Ableger der Reihe schon für knapp 5 Euro erstehen. Aufbaufans greifen hingegen zu Cities: Skylines in der Premium Edition für 39,99 Euro statt 69,99 Euro. Fans klassischer Adventure kommen hingegen mit den Ablegern von Deponia aus Deutschland für jeweils 5,99 Euro auf ihre Kosten. Alle Angebote gelten noch bis zum 11. Juli.

MEGA-Rabatte im Playstation Store anschauen