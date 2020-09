Luxus-Konsole: Goldene PS5 für 9.000 Euro

Denise Bergert

Luxus-Hersteller Truly Exquisite kündigt eine mit 24-Karat-Gold veredelte PlayStation 5 für knapp 9.000 Euro an.

Vergrößern Die goldene PS5 von Truly Exquisite kostet knapp 9.000 Euro. © Sony / Truly Exquisite

Das britische Unternehmen Truly Exquisite veredelt Technik-Gadgets wie Apples iPhone und Samsungs Galaxy S20 mit einem Überzug aus Gold oder bestückt Turnschuhe mit Svarovski-Kristallen. Wer für Sonys neue Konsole PlayStation 5 ein wenig tiefer in die Tasche greifen möchte, bekommt bei Truly Exquisite in dieser Woche die Gelegenheit, eine von 250 Luxus-Konsolen vorzubestellen .

Das Unternehmen bietet ein Bundle aus Sonys PlayStation 5 - wahlweise in der Disc- oder der Digital-Version ohne Laufwerk -, zwei Dualsense Controller sowie das 3D Pulse Headset mit unterschiedlichen Veredelungen an. Mit einem Überzug aus 24-Karat-Gold schlägt die Disc-Version mit umgerechnet 8.883 Euro zu Buche, die Digital-Version kostet 8.773 Euro. Noch edler wird es mit dem Finish aus 18-Karat-Roségold für umgerechnet 8.993 Euro als Disc-Version oder mit der Platin-Version der Konsole für umgerechnet 9.102 Euro. Für den kleineren Geldbeutel bietet Truly Exquisite einen veredelten Dualsense Controller für 712 Euro oder ein PS5-Headset für 438 Euro. Die Vorbesteller-Aktion startet am morgigen Donnerstag mit kostenlosem Versand weltweit. Geliefert wird die PlayStation 5 in einer hochwertigen Holzbox. Ein konkreter Liefertermin steht allerdings noch nicht fest.