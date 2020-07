Lumen Couture: Mundschutz mit LED-Anzeige

Denise Bergert

Der Mundschutz von Lumen Couture ist mit LEDs bestückt und zeigt auf Wunsch unterschiedliche Botschaften an.

Vergrößern Der Mundschutz von Lumen Couture wird per App gesteuert. © Lumen Couture

Das Modelabel Lumen Couture von Chelsea Klukas kombiniert modische Trends für Kleider, Hoodies und Kostüme mit LEDs, die unterschiedliche, bewegte Motive anzeigen. Aus der schlechten Auftragslage während der Corona-bedingten Ausgangsbeschränkungen in den USA machte Designer Klukas eine Tugend und entwarf Mundschutz-Modelle aus Stoff mit integrierten LEDs.

Wie Klukas gegenüber dem IT-Magazin The Verge erklärt, habe sie ursprünglich nur ein paar Masken für ihre Freunde machen wollen und während des Nähens beschlossen, die schlichten schwarzen Masken mit LEDs hübscher zu machen. In einem YouTube-Tutorial zeigte sie, wie jeder die Masken selbst herstellen kann. Das Tutorial habe so viele Nutzer interessiert, dass die Frage nach fertigen Masken laut geworden sei. Lumen Couture wollte sich jedoch nicht an der Pandemie bereichern. Als spendete das Unternehmen einen Teil der Erlöse an einen Covid-19-Hilfsfonds der WHO.

Die Maske verfügt über eine integrierte LED-Matrix, die per App mit Buchstaben, Zeichnungen und ähnlichem gefüttert werden kann. Zum Waschen kann die Matrix samt Akku entnommen werden. Die Maske kostet bei Lumen Couture 95 US-Dollar .