Loveletter: Ein Wurm erschütterte die Windows-Welt

Hans-Christian Dirscherl

Vor 20 Jahren, am 4. Mai 2000, zog der Wurm Loveletter seine Spur der Verwüstung rund um den Globus. Bis heute ist I love you eines der schlimmsten Schadprogramme alle Zeiten.

Vergrößern Loveletter: Ein Computerwurm stürzte Windows-Nutzer in Verzweiflung © Shyvoronkova Kateryna/Shutterstock.com

Am 4. Mai 2000, also vor genau 20 Jahren, bekamen viele Menschen unverhofft einen Liebesbrief, der es in sich hatte. Dieser „Loveletter“ ging ausschließlich an Windows-Nutzer. Denn Loveletter alias „I love you“ war ein Computerwurm, der sich als E-Mail verbreitete. Bis heute zählt Loveletter zu den „erfolgreichsten“ Schadprogrammen der IT-Geschichte.

Bei Loveletter handelte es sich um eine Mail mit dem Betreff "ILOVEYOU" und einen Mailanhang namens loveletter-for-you.txt.vbs, der ausführbaren VBS-Code (Visual Basic Script für den Windows Script Host) enthielt. Im Text der Mail wurde darum gebeten, den Mailanhang anzuklicken. Windows zeigte damals die Dateiendung .vbs nicht an, viele Nutzer hielten den Mailanhang also für eine ungefährliche TXT-Datei.

Wer den Anhang aber anklickte oder auch nur die Voransicht der Mail öffnete, startete den Computerwurm. Der Windows-Rechner stürzte ab und der Wurm verschickte den Loveletter zudem an alle Empfänger im Outlook-Adressbuch. Außerdem überschieb Loveletter viele unterschiedliche Dateien auf den infizierten PCs und richtete damit riesigen Schaden an. Der Virus hatte am 4. Mai begonnen, sich auszubreiten und bereits am 13. Mai 2000 waren rund 50 Millionen PC infiziert.

Loveletter verbreitete sich also in Windeseile rund um den Globus. Anfang Mai gab es kaum ein Unternehmen mit Windows-Rechnern und Outlook-Mailprogramm, das von Loveletter verschont blieb. Wer allerdings kühlen Kopf bewahrte und nicht auf die Mail beziehungsweise auf deren Vorschau klickte, sondern erst einmal beim Absender nachfragte und danach die Mail sofort löschte, blieb verschont.

Schon wenige Tage später kursierten Varianten von Loveletter, beispielsweise mit angeblichen Bewerbungsschreiben.



Mehr als 20 Jahre Viren, Würmer & Trojaner



Der damalige Eintrag zu Loveletter in der Virendatenbank der PC-WELT